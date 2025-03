L’Association des Parents d’Elèves de Monaco a fêté les 60 ans de sa création

Membres de l’Association des Parents d’Elèves de Monaco (APEM) et autorités de la Principauté se sont retrouvés le 4 février 2025 pour un anniversaire pas comme les autres.

2025 est une année assez particulière pour l’APEM puisqu’elle fêtait ses 60 ans d’existence lors d’un dîner, le 4 février dernier. Cette soirée mémorable a réuni des invités prestigieux, dont le Prince Albert II, venu soutenir l’engagement de l’APEM envers les élèves et les familles.

Publicité

Tous les membres du bureau de l’APEM, comme les Vice-Présidents Monsieur Jean-Charles Pastor et Madame Fiona Bruno, le Trésorier Madame Maria Tassara Contaldo et la Secrétaire Générale Fabienne Adonte étaient présents au restaurant de la Société Nautique de Monaco.

Parmi les autres personnalités présentes, il y avait Pierre Le Du Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, représentant Monseigneur Dominique Marie David, Archevêque de Monaco ; la Conseillère National Mathilde Le Clerc Présidente de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, représentant Monsieur Thomas Brezzo, Président du Conseil National ; Monsieur Jean-Philippe Vinci Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, représentant Monsieur Lionel Beffre Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur.

Flûtistes, discours et célébrations

C’est avec le très jeune ensemble de flûtes de l’Académie de musique Rainier III, interprétant « Entertainer » de Scott Jopin, que la soirée d’anniversaire de l’APEM a été introduite. Dirigés par Raphaëlle Barraya, flûte solo à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les jeunes flûtistes ont offert une interprétation très originale du morceau emblématique.

Lors de son discours, la Présidente Raffaella Olivieri a tenu à rappeler que l’association était avant tout « une aventure humaine et éducative commencée pour développer le bien-être, l’épanouissement et la réussite des enfants scolarisés à Monaco. L’APEM, bien que singulière dans son identité, rayonne dans toutes les écoles publiques et privées sous contrat de la Principauté ». Elle a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui œuvrent dans les différentes sections de l’APEM.

Pour marquer les 60 ans de l’association, une affiche spéciale, présentée lors de la soirée, a été créée par l’artiste Sandrine Flury en tirage limité.

© APEM

APEM, un rôle primordial dans l’éducation monégasque

Avec ses 800 membres actifs, l’Association des Parents d’Elèves de Monaco porte haut et fort la voix des parents d’élèves lors de réunions et participe à la vie des établissements monégasques depuis le 4 février 1965. Pour cela, elle siège au sein de plusieurs commissions institutionnelles : le Comité de l’Éducation Nationale, la Commission des Bourses d’Études, le Conseil Diocésain, sans compter ses commissions propres.

Chaque année, de nombreux événements sont organisés par l’APEM, tels que les spectacles de Noël, le carnaval, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour les plus petits, les bals des collégiens et des classes terminales et enfin, les conférences et les ateliers qui renforcent le lien social.

Les étudiants plus âgés profitent, eux, du Forum des Séjours Linguistiques de Monaco et du Forum des Universités Étrangères de Monaco. Ces deux projets ouvrent de nouvelles perspectives à la jeunesse scolarisée en Principauté.