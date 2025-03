L’élégante Princesse Caroline aux Women of Monaco Awards

Le Yacht Club de Monaco a accueilli, ce 11 mars, une nouvelle édition du Women of Monaco Lunch & Awards, un événement dédié aux femmes influentes de la Principauté.

En présence de la Princesse Caroline, cette rencontre a permis de réunir de grandes figures féminines issues des domaines de la mode, de l’art, de la santé, de la musique, de l’image, de l’entrepreneuriat ou encore de la philanthropie.

Publicité

© Axel Bastello – Palais Princier

Parmi les invitées d’honneur figuraient Dame Shirley Bassey, Lady Tina Green, Victoria Silvstedt, la Princesse Camilla de Bourbon Deux-Siciles et la créatrice Isabell Kristensen.

© Axel Bastello – Palais Princier

Toutes se sont réunies pour honorer des parcours remarquables et soutenir une noble cause : la Fondation Princesse Grace de Monaco, bénéficiaire des 14 000 euros collectés lors de la soirée grâce aux dons et à une vente aux enchères.

© Axel Bastello – Palais Princier

© Axel Bastello – Palais Princier

Organisé par Five Star Events sous l’impulsion de Sandrine Knoell, le Women of Monaco Lunch & Awards s’est imposé comme le rendez-vous mettant à l’honneur les femmes qui façonnent l’avenir de la Principauté.

La Princesse Caroline captivée par le concert de Neue Vocalsolisten Stuttgart au Festival Printemps des Arts