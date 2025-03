La Princesse Caroline captivée par le concert de Neue Vocalsolisten Stuttgart au Festival Printemps des Arts

Le 12 mars, pendant 1h20, les six voix des Neue Vocalsolisten ont transporté le public dans un voyage sonore hypnotique © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a débuté en beauté avec un concert du groupe vocal allemand Neue Vocalsolisten Stuttgart, donné le 12 mars à la Galerie Hauser & Wirth, en présence de la Princesse Caroline.

Cet ensemble vocal, reconnu pour son interprétation magistrale de la musique contemporaine, a présenté Stimmung, une œuvre de Karlheinz Stockhausen.

Le titre même de l’œuvre Stimmung signifie en allemand à la fois « accord », « atmosphère » et « état d’esprit ». Stockhausen intègre des éléments de spiritualité en insérant des noms de divinités de diverses religions, scandés par les chanteurs comme des incantations mystiques.

© Direction de la Communication-Stéphane Danna

Une œuvre hypnotique portée par six voix

Composée en 1968, Stimmung est une pièce vocale d’une durée de 1h20 sans entracte, où six chanteurs : Johanna Vargas, Susanne Leitz, Frauke Elsen, Martin Nagy, Guillermo Anzorena et Andreas Fischer explorent un univers sonore riche en murmures, en harmonies insaisissables et en rituels profonds. Le tout est dirigé par Matthias Schneider.

Assis en cercle, micro en main, les chanteurs ont entonné une série de motifs minimalistes. La première voix lance un motif rythmique, bientôt repris et transformé par les autres voix qui s’accordent peu à peu pour créer une résonance unique.

Créée à Cologne en 1968, Stimmung a marqué l’histoire de la musique contemporaine. L’œuvre a été jouée dans le monde entier, notamment dans l’auditorium sphérique de l’Exposition universelle d’Osaka en 1970, où plusieurs millions de spectateurs ont découvert son univers sonore singulier.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Avec ce concert porté par la virtuosité des Neue Vocalsolisten Stuttgart, la Princesse Caroline et le public monégasque ont pu vivre une expérience sensorielle et spirituelle unique.

Informations Pratiques :

Retrouvez le programme du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo sur : https://www.printempsdesarts.mc/programmation

Dates : du 12 mars au 6 avril 2025

Lieu : Opéra de Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, One Monte-Carlo

Prix : de 20 à 40 euros par concert, packs et abonnements disponibles

Billetterie de l’Atrium du Casino de Monte-Carlo, du mardi au samedi de 10h à 17h30

Tel : +377 98 06 28 28

