La Princesse Caroline inaugure l’exposition « AGORA, la place du musée »

Présidente du conseil d’administration et du comité des acquisitions du Nouveau Musée National de Monaco, la Princesse Caroline a découvert l’exposition « AGORA, la place du musée » à la Villa Sauber.

À travers ce troisième LAB, le Nouveau Musée National de Monaco interroge le rôle du musée comme espace de transmission et d’expérimentation. L’exposition met en lumière des acquisitions récentes, des œuvres d’artistes en résidence et des dispositifs pédagogiques innovants.

Fidèle à son engagement pour la culture, la Princesse Caroline a salué cette initiative, qui réinvente le musée comme lieu de réflexion et de création. Ouverte au public jusqu’au 4 mai 2025, l’exposition propose également un programme de rencontres, projections et performances, renforçant le dialogue entre patrimoine, création contemporaine et nouveaux publics.

©Michaël Alesi / Palais Princier

La Princesse Caroline en présence de Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Björn Dahlström, directeur du Nouveau Musée National de Monaco, Benjamin Laugier, Commissaire de l’exposition ©Michaël Alesi / Palais Princier

Informations pratiques

Tous les jours de 10 heures à 18 heures (juillet et août : 11 heures à 19 heures)

Tarif : 6 euros

Gratuit pour les moins de 26 ans, les groupes scolaires et les Monégasques.

Entrée gratuite tous les dimanches.

