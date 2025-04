Sébastien Biancheri élu juge à la Cour européenne des droits de l’homme pour Monaco

La Cour Européenne des Droits de l’Homme / Photo via Conseil National de Monaco

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a désigné le magistrat monégasque Sébastien Biancheri comme juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de Monaco pour un mandat de neuf ans, fonction qu’il exercera à titre individuel et en toute indépendance.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a officiellement élu Sébastien Biancheri, actuel Vice-Président de la Cour d’Appel de Monaco, comme nouveau juge à la Cour européenne des droits de l’homme. M. Biancheri, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, entamera son mandat de neuf ans dans les trois prochains mois, succédant ainsi à Stéphanie Mourou-Vikström dont le mandat arrive à terme.

Cette nomination est le résultat d’un processus de sélection particulièrement exigeant, comprenant diverses étapes institutionnelles et une évaluation approfondie par des experts du domaine juridique.

Un magistrat monégasque au cœur de l’Europe judiciaire

La présence d’un juge élu au titre de Monaco au sein de cette institution judiciaire majeure est notable, bien que M. Biancheri siégera à titre individuel et non en tant que représentant de la Principauté. Selon Béatrice Fresko-Rolfo, cheffe de la délégation de Monaco à l’APCE : « Cette élection souligne l’engagement de la Principauté envers la protection et la promotion des droits de l’homme. »

M. Biancheri pourra apporter sa connaissance des spécificités juridiques et institutionnelles de Monaco auprès de ses homologues européens.

Une reconnaissance du talent juridique monégasque

Selon le Conseil National de Monaco, cette nomination prestigieuse vient confirmer l’excellence du corps judiciaire monégasque dans son ensemble. Elle témoigne également de l’efficacité du travail diplomatique mené par la délégation monégasque à l’APCE, composée de Béatrice Fresko-Rolfo, Christophe Brico, Christine Pasquier-Ciulla et Régis Bergonzi.

Pour M. Biancheri, cette élection représente une reconnaissance de son expertise juridique, de sa riche expérience dans les professions judiciaires et de son engagement constant en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, valeurs fondatrices du Conseil de l’Europe.