Le Prince Albert II rend hommage à Sebastião Salgado, « photographe de l’humanité »

Le Souverain salue la mémoire du maître brésilien de la photographie en noir et blanc, décédé des suites d’une leucémie après avoir contracté la malaria lors de son projet Genesis.

« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Sebastião Salgado, survenu hier, » a déclaré le Prince Albert II dans un communiqué officiel diffusé ce samedi depuis le Palais Princier de Monaco. Le Souverain rend ainsi hommage à celui qu’il considère comme un « photographe de renommée mondiale » dont « l’œuvre magistrale en noir et blanc a su transcender les frontières et les cultures. »

Sebastião Salgado, âgé de 80 ans, s’est éteint des complications d’une leucémie sévère, elle-même consécutive à une forme particulière de malaria contractée en 2010 en Indonésie lors de son projet photographique Genesis. Pendant plus de cinq décennies, le maître brésilien avait construit, aux côtés de son épouse Lélia Wanick Salgado, une œuvre photographique inégalée au contenu profondément humaniste.

Un engagement écologique partagé

Depuis leur première rencontre en Principauté en 2012, le Prince Albert II avait développé une relation privilégiée avec le photographe, soutenant activement les projets de sa Fondation « O Instituto Terra ». Cette organisation de reforestation, créée à Aimorés dans l’État du Minas Gerais, a planté à ce jour plus de trois millions d’arbres.

« J’ai eu l’honneur de soutenir les projets de sa Fondation, véritable modèle de résilience écologique. Les formidables initiatives qu’il menait avec son épouse Lélia comptaient parmi les plus importantes au Brésil en matière de reforestation, » souligne le Souverain.

Un héritage pour les générations futures

Cette collaboration s’était notamment illustrée en mai 2020, lorsque le Prince avait co-signé une pétition initiée par Salgado pour protéger les peuples indigènes du Brésil menacés par la pandémie de Covid-19.

« Je me réjouissais à l’idée de le retrouver à l’occasion de la COP30, où sa voix aurait, à nouveau, puissamment résonné, » confie le Prince Albert II, qui adresse « à son épouse, à sa famille et à ses proches ses pensées et ses sincères condoléances. »

Outre son épouse Lélia, Sebastião laisse ses fils Juliano et Rodrigo, ainsi que ses petits-enfants Flávio et Nara.