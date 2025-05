Mare Nostrum 2025 : Le prestigieux circuit international de natation est de retour à Monaco

Véritable test de milieu de saison, la Mare Nostrum permet aux nageurs d’ajuster leurs stratégies de course et d’évaluer leur forme physique dans des conditions proches des grandes compétitions internationales © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Les 17 et 18 mai prochains, le Meeting International de Natation de Monte-Carlo prendra place pour la 42e édition du circuit Mare Nostrum Swim Tour. Une compétition d’envergure qui réunira l’élite mondiale de la natation dans le cadre idyllique de la Principauté.

Pour cette première étape du Mare Nostrum 2025, pas moins de 300 nageurs venus de 46 nations s’affronteront dans les eaux cristallines de la Principauté. Parmi eux, plus de 55 médaillés olympiques, mondiaux et européens, garantissant un spectacle de très haut niveau.

Le podium féminin de l’édition 2024 sera présent au complet avec Siobhan Haughey, victorieuse l’an dernier, accompagnée d’Anastasya Gorbenko et d’Ingrid Wilm, respectivement deuxième et troisième.

Une histoire riche en records et exploits

Créé en 1994, la Mare Nostrum Swimming Tour est une compétition internationale de natation parmi les plus reconnues du circuit. Organisé chaque année dans trois villes emblématiques du bassin méditerranéen – Canet-en-Roussillon, Barcelone (Espagne) et Monaco – il rassemble l’élite mondiale de la discipline à quelques semaines des grands championnats internationaux.

La réputation du Meeting de Monaco n’est donc plus à faire. Ce rendez-vous a vu défiler les plus grands noms de la natation mondiale comme Alexander Popov, auteur du record du monde du 100m nage libre le 8 juin 1994, ou encore Inge De Bruijn et Sandra Völker, qui ont marqué leur époque en papillon et en dos.

Au fil des années, le bassin monégasque a été le théâtre de performances exceptionnelles avec 3 records du monde, 6 records d’Europe et 14 records Mare Nostrum toujours d’actualité.

Le Tournoi de Vitesse, une spécialité monégasque

Particularité du meeting monégasque, le Tournoi de Vitesse constitue l’un des moments forts de la compétition. Cette épreuve unique en son genre se dispute uniquement sur 50 mètres avec un format à élimination directe. Pour atteindre la finale en duel, les nageurs devront franchir successivement les séries (16 qualifiés), les huitièmes de finale (8 qualifiés), les quarts de finale (4 qualifiés) et les demi-finales, avant l’ultime face-à-face.

Une délégation française ambitieuse face à l’élite mondiale

La France sera brillamment représentée avec plusieurs de ses meilleurs éléments. Maxime Grousset, Mélanie Hénique, Béryl Gastaldello, Clément Secchi, Analia Pigrée et Pauline Mahieu défendront les couleurs tricolores face à une concurrence relevée.

L’Italie alignera une délégation impressionnante de 13 nageurs, dont 11 médaillés. Parmi eux, la jeune prodige Sara Curtis, 18 ans, qui a récemment battu les records nationaux juniors de la légendaire Federica Pellegrini sur 50 et 100 mètres nage libre.

La Hongrie ne sera pas en reste avec 12 nageurs engagés, dont 11 médaillés, emmenés par Nemeth Nandor. D’autres nations majeures comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Pologne complètent un plateau exceptionnellement relevé pour ce premier rendez-vous du circuit Mare Nostrum 2025.

Informations pratiques :

Vous pourrez acheter vos billets directement sur place dès le vendredi après-midi. L’entrée est gratuite le matin. Les tarifs pour les après-midi à Monaco sont :

8 euros pour une journée

10 euros pour les 2 jours

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Gratuit pour les licences de natation

