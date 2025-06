Le Kiwanis Club de Monaco organise un gala caritatif au profit des enfants

Les fonds récoltés soutiendront trois causes : la recherche sur les cancers pédiatriques, le sport pour les enfants et l’accès à la musique pour les plus fragiles © kiwanisclubmonaco

Le Kiwanis Club de Monaco, sous la présidence d’honneur du Prince Albert II, organise un dîner de gala caritatif le jeudi 19 juin 2025 à partir de 19 heures, dans le cadre prestigieux de la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage.

La soirée sera placée sous le signe de la musique classique et de la solidarité. Les plus grands airs d’opéra : La Traviata, Carmen, Les Noces de Figaro, Don Giovanni seront interprétés par de jeunes talents, sous la direction artistique et avec la participation du célèbre baryton-basse Jean-Philippe Lafont. La pianiste de renommée internationale Elizabeth Sombart interprétera quant à elle deux œuvres majeures du répertoire, à savoir Schubert et Chopin.

L’événement vise à collecter des fonds pour trois causes chères au Kiwanis : la recherche sur les cancers pédiatriques, le bien-être des enfants par le sport et l’accès à la musique pour les publics les plus vulnérables.

Cette soirée bénéficie également du parrainage de l’artiste Laurence Jenkell, connue pour ses célèbres sculptures de bonbons, symboles de transmission et de générosité.

Les personnes qui ne pourront pas assister à l’événement ont la possibilité de soutenir l’action du Kiwanis Club de Monaco via un don en ligne sur la plateforme : https://my.weezevent.com/don-charitygala-kiwanis

