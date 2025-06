Le Prince Albert II et Sir Stelios célèbrent deux décennies de paix et développement

Le président du Timor-Leste José Ramos-Horta était l’invité d’honneur d’une soirée exceptionnelle organisée par The Foundation for Post Conflict Development en présence du Prince Albert II, marquant les 20 ans de la FPCD et les 10 ans de FPCD Monaco.

La journée du 24 juin s’est ouverte sur un moment d’exception au Stelios Foundation Conference Hall. Le président Ramos-Horta, Prix Nobel de la paix, a partagé avec la jeunesse monégasque ses réflexions sur la construction de la paix mondiale. Cet échange candide a révélé l’importance du dialogue et de la responsabilité civique dans un monde en quête d’harmonie.

Le Prince Albert II, parrain de la FPCD, a honoré l’événement de sa présence, réaffirmant son soutien indéfectible à cette mission de paix et de développement. Cette participation témoigne de l’engagement continu de la Principauté dans les initiatives humanitaires internationales.

Symboles et reconnaissance

Dans un geste empreint de symbolisme culturel, le président timorais a offert à Sir Stelios Haji-Ioannou du café traditionnel du Timor-Leste, incarnant la résilience et l’héritage de son peuple. La soirée s’est prolongée par la projection d’un film de TVMonaco, suivie d’échanges nourris.

Le cocktail dînatoire a été marqué par la remise du Prix du Leadership du Prince Albert de Monaco 2023 aux Gazelles de Monaco par Claudia Abate, et l’annonce prometteuse de la création de FPCD Norvège, élargissant ainsi l’empreinte mondiale de cette fondation dédiée à la paix.