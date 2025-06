Monaco inaugure ses Archives nationales et ouvre un portail numérique pour tous

Le Prince Albert II était présent, ce lundi 16 juin, pour découvrir la Direction des Archives nationales de Monaco, installée dans des nouveaux locaux de Fontvieille.

Il était accompagné d’Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, en charge des fonctions de Ministre d’État. La presse a été invitée à visiter les lieux l’après-midi.

La Principauté s’est dotée, par ordonnance souveraine publiée le 16 mai au Journal de Monaco, d’une institution publique nationale dédiée à la gestion des archives d’intérêt public. Cette Direction est rattachée au Ministre d’État.

Le projet a démarré en avril 2021, avec la création de la Mission de préfiguration des Archives nationales. Il a fallu près de quatre ans pour définir un cadre juridique, bâtir une organisation, rénover des locaux et constituer une équipe. Le Service central des archives et de la documentation administrative, qui existait au sein du Ministère d’État, devient aujourd’hui le Service des archives du Gouvernement, intégré à cette nouvelle Direction. En 2021, l’équipe comptait 5 personnes. Elle est aujourd’hui en cours de montée en puissance pour atteindre 13 agents.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un périmètre d’action très large

La Direction est responsable de toutes les archives d’intérêt public, notion définie par l’ordonnance souveraine du 25 mars 2021. Cela inclut :

les archives des services de l’État

celles du Conseil National, des tribunaux, de la Commune

les archives des officiers publics et ministériels

les documents des entreprises concessionnaires de service public

les archives des entités privées aidées ou contrôlées par l’État (fondations, associations subventionnées, sociétés à participation publique)

« Cela représente plus de 150 producteurs d’archives. Nous les accompagnons, nous les conseillons, et dans certains cas, nous les contrôlons. Nous vérifions que les archives patrimoniales sont bien conservées », a précisé Michaël Bloche lors de la présentation à la presse des archives nationales. Le service élabore aussi des référentiels d’archivage, des guides pour déterminer ce qu’il faut conserver et à quel moment. Il aide les producteurs à numériser et dématérialiser leurs archives. Il assure également le contrôle scientifique et technique (CST) sur l’ensemble des fonds.

Michaël Bloche, Directeur conservateur du Patrimoine © Monaco Tribune

Depuis plusieurs mois, la Direction a commencé à recueillir des archives patrimoniales d’entités publiques qui ne relèvent pas du Gouvernement. En 2023, elle a reçu une partie des archives historiques du Conseil National, jusqu’à 1949, des fonds du Centre scientifique de Monaco, dont celui de l’Observatoire océanologique européen, les archives RAMOGE, relatives à la coopération internationale sur la pollution marine (1976 à aujourd’hui) et d’autres conventions sont prévues avec la Commune et d’autres institutions au second semestre 2025.

Cependant, les Archives du Palais princier, fondées en 1881, conservent les documents privés de la Couronne, ceux du Souverain, de sa famille et de la Maison souveraine. Elles conservent également une partie des archives gouvernementales antérieures à 1911, date de la Constitution. Avant cette date, l’État et le Prince n’étaient pas séparés juridiquement. Leurs archives étaient donc communes. Ce fonds reste hors du périmètre de la Direction des Archives nationales, bien que les deux institutions coopèrent régulièrement.

Une extension déjà prévue

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

La Direction est installée dans 500 m² de locaux rénovés à Fontvieille. Ces espaces accueillent les services et les premiers dépôts. Le site du Ministère d’État reste en activité pour le Service des archives du Gouvernement. Une deuxième phase immobilière est à l’étude pour d’ici trois ans. L’objectif est de disposer de surfaces de conservation supplémentaires : « Les volumes à collecter sont très importants. Si nous ne prévoyons rien, nous serons saturés rapidement. Dès à présent, nous travaillons avec les services compétents du gouvernement sur la prochaine phase », a indiqué Michaël Bloche.

En parallèle, la Direction a lancé son portail internet officiel : https://archives-nationales.gouv.mc. Ce site donne accès à des inventaires normalisés, des archives numérisées, des expositions virtuelles, des contenus éditoriaux thématiques. Il propose quatre modes de recherche : simple, avancée, par formulaire thématique (ex : urbanisme, généalogie, brevets), ou par cadre de classement (thématique, par producteur ou par typologie). Le site est conçu pour être ouvert à d’autres producteurs d’archives publiques, en particulier ceux qui ne relèvent pas directement de l’État. Par exemple, le Fonds patrimonial de la Médiathèque communale de Monaco y diffuse ses inventaires.

Les Archives nationales s’adressent à un public diversifié : administration, citoyens monégasques, résidents, historiens, chercheurs et généalogistes. Les salles de lecture de Fontvieille et du Ministère d’État accueillent les consultations sur rendez-vous. Le site internet permet de consulter les ressources à distance, gratuitement.