Les lignes de bus express évoluent pour mieux desservir la Principauté

Dès le 28 juillet, le réseau de bus express de la Principauté évolue pour offrir un service plus fluide et mieux connecté aux pôles stratégiques de la ville.

Lancée en avril 2024, l’expérimentation des lignes de bus express entre dans une nouvelle phase d’ajustement. À partir du 28 juillet, les lignes X1 et X2 seront prolongées respectivement jusqu’au « Rocher » et à l’arrêt « Portier ». Ces extensions visent à renforcer la liaison entre le parking des Salines et deux zones clés de la Principauté : le centre historique et le quartier Larvotto.

Autre changement notable : une fréquence améliorée. Désormais, les lignes X1 et X2 circuleront toutes les 14 minutes au lieu des 20 minutes actuelles. Une évolution pensée pour répondre à une fréquentation en hausse sur ces itinéraires. En revanche, la ligne X4 sera suspendue. Sa faible fréquentation a conduit à cette décision. Ses usagers sont invités à se reporter sur la ligne X3, qui en reprend l’essentiel du tracé, à l’exception de l’arrêt « Saint-Roman ».

Un réseau repensé pour plus de clarté

Les lignes express desserviront désormais les arrêts suivants :

X1 : Jardin Exotique, Belgique, Place d’Armes, Rocher

X2 : Jardin Exotique, Pont Sainte-Dévote, Monte-Carlo Tourisme, Portier

X3 : Albert II, Fontvieille, Place d'Armes ou Princesse Antoinette, Portier, Larvotto

Le suivi en temps réel de la fréquentation permet d’adapter progressivement l’offre de transport. Le Gouvernement princier, en collaboration avec la Compagnie des Autobus de Monaco, poursuit une démarche d’ajustement dynamique, avec un objectif : améliorer la mobilité urbaine sans cesser d’écouter les usagers.