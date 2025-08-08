La Banque Havilland Monaco change de propriétaires et devient Moncrief Private Bank

Un consortium d’investisseurs internationaux a officialisé l’acquisition de la banque monégasque qui sera définitivement rebaptisée au quatrième trimestre 2025.

L’acquisition de Banque Havilland (Monaco) SAM par un consortium d’investisseurs internationaux a officiellement reçu l’approbation des autorités de régulation, marquant un tournant pour l’établissement financier. L’institution sera rebaptisée Moncrief Private Bank (Monaco) SAM au quatrième trimestre 2025, devenant ainsi la seule banque privée indépendante basée localement dans la Principauté.

Cette transaction, validée par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) de Monaco et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) française, met fin à une période d’incertitude qui durait depuis plusieurs mois pour l’établissement. Cette acquisition survient après l’abandon de négociations précédentes, notamment avec un premier consortium incluant Martin Gilbert, président de Revolut Bank, qui avait été annoncées en septembre 2024 mais qui n’avait finalement pas abouti.

Des profils technologiques pour moderniser la finance traditionnelle

Le nouveau consortium réunit trois entrepreneurs expérimentés dans les domaines de la fintech et de la gestion de patrimoine. Jason Bates, co-fondateur des néobanques britanniques Monzo et Starling Bank, apporte son expertise en innovation bancaire numérique. Il est accompagné de Maksym Koretskiy, investisseur ukrainien spécialisé dans les technologies financières, et de Jim McColl, homme d'affaires écossais résidant à Monaco depuis plus de deux décennies. Une alliance qui reflète la stratégie des nouveaux propriétaires de combiner l'expertise traditionnelle en gestion de patrimoine avec les innovations technologiques les plus récentes du secteur financier.

Continuité garantie pour la clientèle

Les dirigeants rassurent sur la stabilité des services existants. Patrick Dauguet, directeur général de Moncrief Private Bank, précise dans un communiqué que les clients ne subiront aucune interruption de service, les équipes de conseillers et l’offre de produits demeurant inchangées dans l’immédiat. « L’expertise combinée des nouveaux propriétaires apportera non seulement plus de stabilité et d’excellence à l’entreprise, mais leur vision d’une nouvelle offre numérique dans la région créera une valeur ajoutée pour nos clients dans les années à venir », prolonge le directeur général.