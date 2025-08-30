Beaulieu-sur-Mer : deux ados explosent les records mondiaux de pêche sportive

Deux jeunes prodiges du Tuna Fishing Club de Beaulieu viennent de faire trembler les États-Unis avec des prises historiques au large de la Côte d’Azur.

Andrea, 15 ans, pulvérise un record vieux de 17 ans

C’est du jamais vu dans le petit port de Beaulieu-sur-Mer. Andrea Sarti, tout juste quinze printemps, vient de capturer un lancier méditerranéen (spearfish) de 14 kilos qui fait déjà parler de lui outre-Atlantique. Une prise historique au large de Bastia car celle de l’ancien record mondial ne pesait « que » 7,65 kilos et datait de 2007 !

Le dossier file déjà vers la Floride, où l’IGFA (International Game Fish Association) va éplucher chaque détail. Photos, vidéos, témoignages, type d’hameçon… Rien n’est laissé au hasard quand il s’agit d’homologuer un record planétaire : un jury de spécialistes et de scientifiques évalueront cette performance.

Leo, 9 ans : le plus jeune champion en herbe

Mais Andrea n’est pas le seul à faire sensation. Dans la même semaine, le petit Leo agé de 9 ans à peine a quant à lui sorti de l’eau un lancier de 10 kilos « mesuré avant d’être relâché », précise la mairie de Beaulieu sur son site internet le 28 août. De quoi le propulser directement dans la catégorie « Smallfry » réservée aux moins de dix ans.

La recette du succès ? Des leurres Williamson

Patrice Garziglia, capitaine certifié IGFA qui encadre ces jeunes talents, révèle leur arme secrète : des jupes en plastique Williamson qui imitent parfaitement les petits poissons dont raffolent ces marlins méditerranéens pouvant atteindre les cinquante kilos. « Le Tetrapturus belone évolue depuis longtemps dans nos eaux, mais il est de plus en plus présent sur tout l’ensemble du pourtour méditerranéen », témoigne-t-il, ravi de voir ces nouvelles générations briller. Michel Cecconi, président du club berlugan fondé en 1991, n’en revient toujours pas : ses jeunes champions font désormais trembler la planète de la pêche sportive !