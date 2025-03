Pêche illégale : Monaco resserre les mailles du filet

Face à la montée inquiétante de la pêche récréative illégale dans les eaux de la Principauté, le Gouvernement Princier lance une mesure inédite.

La Principauté ne badine plus avec les règles. Désormais, toute personne souhaitant s’adonner à la pêche à la ligne dans les eaux monégasques devra être en possession d’une « Déclaration annuelle de pêche à la ligne ». Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation des ressources marines et de régulation des activités côtières.

Simplicité et accessibilité au cœur du dispositif

L’obtention de cette déclaration a été pensée pour être aussi fluide que possible. Les amateurs de pêche peuvent se la procurer via le portail en ligne du Gouvernement Princier, par simple demande électronique à marine@gouv.mc, ou directement auprès de la Direction des Affaires Maritimes sur le quai de l’Hirondelle.

Un passeport vers une pêche responsable

Plus qu’une simple formalité administrative, ce document représente un véritable engagement. Valable pour une année entière, la déclaration s’accompagne d’une carte marine détaillant les zones où la pratique est autorisée, ainsi que d’une Charte de bonne conduite. Cette approche pédagogique vise à sensibiliser aussi bien les adultes que les enfants aux bonnes pratiques et à la protection de l’écosystème marin.

Pour toute information complémentaire, la Direction des Affaires Maritimes reste disponible au 98 98 22 80.