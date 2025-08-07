Canicule : les 5 vérifications indispensables pour éviter la panne sur la route des vacances

L’été 2025 s’annonce particulièrement chaud, et votre voiture pourrait en souffrir autant que vous. La solution pour éviter les pannes estivales tient en cinq vérifications essentielles : contrôler le système de refroidissement, vérifier la batterie, ajuster la pression des pneus, entretenir la climatisation et remplacer les équipements usés. Ces gestes simples peuvent vous éviter de faire partie des 8,1 millions d’automobilistes qui ont fait appel à une assistance en 2024, soit une hausse de 4% par rapport à l’année précédente.

Les pannes liées aux fortes chaleurs représentent un pic d’activité significatif pour les services de dépannage, avec une augmentation systématique de 5 à 7% des déclarations de sinistres pendant les départs en vacances.

Cette infographie résume parfaitement les points essentiels à vérifier avant les départs estivaux. Elle met en évidence cinq points de contrôle fondamentaux (liquide de refroidissement, batterie, pneus, essuie-glaces, équipements de sécurité) avec une présentation visuelle claire et des icônes explicites. Cette approche systématique permet aux automobilistes de ne rien oublier dans leur préparation.

Le refroidissement, rempart contre la surchauffe

La surchauffe moteur reste l’ennemi numéro un des automobilistes en été. Un moteur fonctionne normalement autour de 90°C, mais la température sous le capot peut grimper jusqu’à 150°C lors des vagues de chaleur extrêmes.

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion (doit être proche du maximum), inspectez les durites qui doivent être fermes sans fissures, et nettoyez les ailettes du radiateur pour éliminer feuilles et insectes.

La batterie sous surveillance

30% des interventions de dépannage sont dues à une décharge de batterie, selon l’Union des Assisteurs. Les fortes chaleurs accélèrent le vieillissement des batteries, particulièrement après un stationnement prolongé en plein soleil. Avec l’âge moyen du parc automobile français qui atteint 11,2 ans, une batterie de plus de 4 ans mérite une vérification approfondie.

Pneus et visibilité assurés

La chaleur provoque une expansion de l’air dans les pneus, augmentant le risque d’éclatement. L’alourdissement des véhicules modernes explique la hausse des interventions pour crevaisons, qui représentent 13% des pannes.

L’entretien des équipements annexes ne doit pas être négligé. Un kit d’essuie-glace comme celui de la Clio 3 peut sembler secondaire, mais des balais défaillants lors d’un orage estival compromettent dangereusement la visibilité.

Climatisation et conduite adaptée

Respectez un différentiel de 5 à 7°C entre l’intérieur et l’extérieur du véhicule. Orientez les bouches d’aération vers le bas pour limiter les chocs thermiques.

En cas de surchauffe, coupez immédiatement la climatisation, allumez le chauffage au maximum pour évacuer la chaleur du moteur, et arrêtez-vous dès que possible en sécurité.

L’importance des équipements de sécurité

N’oubliez pas de vérifier votre trousse de secours, gilet de sécurité, extincteur et triangle de signalisation. Ces équipements obligatoires peuvent s’avérer vitaux en cas de panne par forte chaleur.

Les données du Rapport de l’ONISR sur la sécurité routière confirment qu’en 2024, 3 432 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. Les périodes de fortes chaleurs coïncident souvent avec une augmentation des accidents liés aux défaillances mécaniques.

Se préparer pour l’été, ce n’est pas seulement une question de confort : c’est aussi un enjeu de sécurité, qui peut vous éviter de longues heures d’attente sous une chaleur écrasante

Sources : Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), L’Argus – Bilan 2024 des dépannages automobile, CarGarantie – Étude annuelle fiabilité 2024, A+Glass – Pannes automobiles fréquentes en France.