L’adversaire lillois, les cas Zakaria, Fati et Akliouche… La conférence de presse de l’AS Monaco avant le déplacement au LOSC

Le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter, accompagné par son directeur général, Thiago Scuro, ainsi que le défenseur anglais, Eric Dier, se sont exprimés avant la seconde journée de Ligue 1 prévue à Lille ce dimanche (20h45).

Si les Rouge et Blanc ont assuré l’essentiel lors de leur sortie inaugurale face au Havre (3-1), tout n’a pas été parfait dans le jeu et la machine monégasque a quelques repères à trouver avant d’être aussi huilée qu’espéré. Dans ce contexte, « faire mieux » est resté le mot d’ordre d’Adi Hütter en amont de la rencontre face au LOSC. « En termes de performance, notre équipe est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux que contre le Havre. Nous en avons besoin, car ce sera un match plus ouvert. »

Un match plus ouvert, sur la pelouse d’une formation lilloise qui a notamment perdu Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Jonathan David, Gabriel Gudmunsson ou encore Rémy Cabella. Malgré « une équipe un peu renouvelée », le coach monégasque porte beaucoup d’estime à l’écurie nordiste, qu’il perçoit comme la « meilleure à domicile, après le PSG ».

Nouveau joueur de l’AS Monaco, Eric Dier a hâte d’affronter Olivier Giroud ce dimanche © Benjamin GODART – Monaco Tribune

Parmi les arrivées marquantes du côté des Dogues, on retrouve le champion du monde 2018 et meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud. Auteur de la seconde réalisation face au HAC samedi dernier, le nouveau défenseur de l’ASM, Eric Dier, a confié « avoir hâte » de pouvoir se frotter à nouveau à « l’un des attaquants les plus sous-cotés de Premier League à son époque », qu’il a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’affronter outre Manche et en sélection.

Les cas Ansu Fati, Denis Zakaria et Maghnes Akliouche

Pour surmonter cet écueil, l’ASM ne pourra pas compter sur Ansu Fati. La recrue espagnole ne sera pas dans le groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Lille, mais il pourrait s’en rapprocher après la trêve internationale de septembre. Les précautions sont de mise autour de l’ancien joueur du FC Barcelone, notamment en raison de sa fragilité lors de l’entame des dernières saisons. « C’est un très bon joueur. Tout le monde le sait. Mais dans le football, il faut aussi être en bonne condition physique. C’est pourquoi nous le protégeons un peu plus longtemps que les autres », a détaillé le tacticien autrichien. Ansu Fati ne figurera pas dans les groupes face au LOSC puis à Strasbourg © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Difficile de ne pas aborder l’un des autres sujets brûlants du moment. Courtisé en Arabie saoudite, le nom du capitaine de l’AS Monaco, Denis Zakaria, était sur toutes les lèvres cette semaine. Annoncé partant par certains médias français, le milieu de terrain suisse reste finalement sur le Rocher. « On a traité l’offre avec respect, et on a décidé que la meilleure décision était de continuer ensemble. Il n’y a eu aucune friction, aucun conflit », explique Thiago Scuro, directeur général du club. « On a pu en parler calmement, puis tourner la page. Le sujet est clos. »

Maghnes Akliouche attire lui aussi les convoitises et a été cité sur les tablettes de plusieurs géants européens durant la fenêtre estivale. Mais à une dizaine de jours de la fin du mercato, le maître à jouer de l’AS Monaco est toujours en Principauté, « complètement concentré sur la situation, ce qui est le plus important », selon Adi Hütter. Il pourra d’ailleurs s’appuyer sur lui ce week-end pour tenter de faire mieux que le 22 février dernier, date à laquelle l’ASM s’était inclinée (2-1) sur la pelouse de la Decathlon Arena.