Noam Yaron dans la dernière ligne droite après une nuit très éprouvante

Le nageur suisse, qui a dépassé les 130 km, a traversé plusieurs épisodes d’hallucinations la nuit dernière. Son équipe attend son arrivée ce soir à Monaco.

Noam Yaron touche au but. Après avoir franchi la barre symbolique des 130 kilomètres mercredi soir, le nageur suisse de 27 ans s’approche des côtes monégasques pour achever son défi : relier Calvi à Monaco à la nage sans interruption, soit 180 kilomètres au total.

Mais la nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement éprouvante : « l’équipe est restée en alerte toute la nuit avec les yeux rivés sur lui afin d’assurer sa sécurité ». Selon son équipe, Noam a traversé « plusieurs épisodes d’hallucinations et de désorientations critiques » qui ont mobilisé toute l’attention de ses accompagnateurs. « Nous avons retiré la ligne lumineuse de surface car Noam la contournait inconsciemment à plusieurs reprises », explique l’équipe, qui a dû utiliser projecteurs et corne de brume pour le ramener dans le périmètre de sécurité.

© Noam Yaron Production -Studio Filmiz

Noam Yaron : « Je n’étais pas du tout destiné à nager » et pourtant…

L’un des épisodes les plus marquants s’est produit quand le nageur, en pleine hallucination, s’est imaginé « participer à une course de natation devant tout Calvi » et s’est lancé dans un sprint avant d’être ramené au calme par son équipe. Pour pallier ces difficultés, une ligne lumineuse lestée au fond a été installée, offrant un repère stable qui a « considérablement amélioré son orientation ». Les défis physiques s’accumulent également : langue gonflée par le sel, démangeaisons constantes. Une énergéticienne intervient à distance avec l’accord du nageur pour apaiser ses douleurs, avec des résultats probants selon l’équipe.

© Noam Yaron Production -Studio Filmiz

Une arrivée prévue cette nuit

Noam Yaron devrait atteindre la plage de l’hôtel Le Meridien Beach Plaza Monaco dans cette nuit aux alentours de minuit. Cette performance historique, tentée en 2024, vise à sensibiliser à la protection de la Méditerranée tout en établissant un record du monde.