Dîner caritatif de la Fondation Stelios : 570 000 euros pour sauver la Méditerranée

Le Prince Albert II avec, de gauche à droite, Sir Stelios Haji-Ioannou et le Dr Kirsten Schuijt © Fondation Stelios

Le Prince Albert II de Monaco, aux côtés de Sir Stelios Haji-Ioannou, a présidé mardi soir le 13e gala philanthropique annuel qui a mobilisé plus de 60 donateurs pour la protection des écosystèmes marins.

La Salle de conférence de la Fondation Stelios a vibré mardi soir au rythme d’une générosité exceptionnelle. Sous le regard bienveillant du Prince Albert II et en présence de Dr Kirsten Schuijt, Directrice générale du WWF International, l’assemblée de philanthropes a transformé cette soirée en véritable succès pour la cause environnementale.

Le montant record de 570 000 euros collecté témoigne de l’engagement profond de Monaco envers la protection de la Méditerranée, cette mer qui baigne les côtes de la Principauté et abrite une biodiversité unique mais fragile.

Le Prince Albert II avec Sir Stelios Haji-Ioannou © Fondation Stelios

Un mécanisme de donation innovant

La force de cette initiative réside dans son approche doublement généreuse : chaque contribution des invités a été automatiquement doublée par la Fondation Stelios. Cette stratégie a permis de transformer les donations initiales en un impact décuplé pour la conservation marine.

Sir Stelios Haji-Ioannou, l'hôte de cette soirée mémorable, a déclaré : « Grâce à la générosité de nos invités philanthropes et au soutien du Prince Albert II et du Dr Kirsten Schuijt, nous avons franchi ce soir une nouvelle étape importante pour la protection de notre mer Méditerranée. En doublant les fonds collectés et en les attribuant à parts égales au WWF et à la Fondation Prince Albert II de Monaco, nous nous assurons que chaque euro donné ait deux fois plus d'impact. »

Un patrimoine philanthropique de 3,5 millions d’euros

Cette 13e édition porte l’héritage total de l’événement à environ 3,5 millions d’euros depuis sa création. Les fonds seront équitablement partagés entre le WWF International et la Fondation Prince Albert II de Monaco, deux piliers de la conservation marine en Méditerranée.

Dr Kirsten Schuijt a souligné l’urgence de l’action, rappelant que la Méditerranée reste l’une des mers les plus menacées au monde. Les fonds, amplifiés par le doublement de la Fondation Stelios, permettront de protéger les espèces emblématiques comme les dauphins, les tortues marines et les phoques moines, tout en préservant les écosystèmes dont dépendent les communautés côtières.