Sir Stelios finance un simulateur d’appartement connecté innovant au CHPG

Le philanthrope et entrepreneur monégasque continue son soutien historique à l’hôpital Princesse Grace avec un don de 150 000 euros pour révolutionner l’accompagnement des patients en perte d’autonomie.

Une innovation au service de l’autonomie

Le Centre Hospitalier Princesse Grace a inauguré le 15 septembre 2025 un simulateur d’appartement connecté au sein du service de gériatrie, fruit d’un généreux don de 150 000 euros de la Stelios Philanthropic Foundation. Cette installation pionnière reproduit un environnement domestique modulaire et technologiquement avancé, permettant d’évaluer les capacités fonctionnelles des patients et de leur apprendre des gestes adaptés pour prévenir les risques à domicile.

Composé de deux pièces recréant les espaces essentiels de vie — chambre, cuisine et salle de bains — ce dispositif s’adapte aux besoins individuels grâce à un mobilier motorisé et des équipements spécialement conçus pour les troubles moteurs et sensoriels. L’intégration sophistiquée de la domotique permet non seulement d’analyser des scénarios d’usage réalistes, mais aussi d’ajuster les aménagements pour garantir confort et sécurité aux patients maintenant leur autonomie à domicile.

Un parcours de soins révolutionné

Le Dr. Sandrine Louchart de La Chapelle, chef du service de gériatrie, et Benoîte Rousseau de Sevelinges, directeur du CHPG, ont guidé Sir Stelios Haji-Ioannou à travers une démonstration immersive de cet espace novateur, en présence de Christophe Robino, ministre monégasque de la Santé et des Affaires Sociales. Caroline Rougaignon-Vernin, présidente du Conseil d’Administration du CHPG, a souligné l’alignement parfait de ce projet avec les ambitions du projet d’établissement 2025-2030, plaçant l’amélioration de l’expérience patient au cœur des priorités hospitalières.

Ce simulateur constitue désormais un outil thérapeutique et pédagogique précieux, intégré aux parcours de soins en rééducation, réadaptation et éducation thérapeutique. Il permet d’effectuer des évaluations fonctionnelles approfondies et de proposer des stratégies personnalisées de compensation et d’aménagement, optimisant le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. L’espace servira également de plateforme de formation pour les soignants, les étudiants de l’IFSI et de l’IFAS, ainsi que pour les aidants familiaux.

Un engagement philanthropique durable

L’investissement de Sir Stelios dans le simulateur d’appartement connecté s’inscrit dans une tradition de générosité remarquable envers le CHPG. Durant la pandémie de COVID-19, la Stelios Philanthropic Foundation avait exprimé sa gratitude envers les professionnels de santé en distribuant 2 000 bons d’achat de 50 euros aux soignants aux revenus les plus modestes en 2020, geste renouvelé lors des fêtes de fin d’année 2021 avec 2 000 bons supplémentaires de 25 euros.

Au-delà de ces marques de reconnaissance, la fondation a financé des équipements médicaux de pointe essentiels : un agent cycloplegique pour l’ophtalmologie traitant le glaucoma, un scanner ultrasonore avec élastographie pour diagnostiquer les pathologies hépatiques, des procédures HIFU pour le traitement ciblé du cancer de la prostate, des interventions de chirurgie robotique urologique, des prothèses orthopédiques personnalisées, et le système CARTO 3 optimisant les traitements d’arythmies cardiaques. Ces contributions ont directement bénéficié à des centaines de patients monégasques, consolidant la position du CHPG comme centre d’excellence médicale régional.

