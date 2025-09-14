Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Jacky Ickx couronné légende : le « Gentleman Driver » honoré aux SPORTEL Awards 2025

Par Monaco Tribune
Publié le 14 septembre 2025
1 minute de lecture
Jacky-Ickx
Jacky Ickx – DR
Par Monaco Tribune
- 14 septembre 2025
1 minute de lecture

Le maître de l’endurance automobile recevra le prestigieux Prix de la Légende le 20 octobre prochain au Grimaldi Forum de Monaco.

Les SPORTEL Awards viennent d’annoncer leur choix pour 2025 : Jacky Ickx, figure mythique du sport automobile mondial, recevra le Prix de la Légende lors de la cérémonie monégasque du 20 octobre. Cette distinction vient couronner une carrière extraordinaire qui a transcendé les disciplines et les générations.

Le palmarès d’un géant

Surnommé le « Gentleman Driver » ou encore « Monsieur Le Mans », Ickx a bâti sa légende sur trois décennies d’excellence. Ses six victoires aux 24 Heures du Mans – un record qui lui vaut le titre de Pilote du siècle dans cette discipline – ne constituent que la partie émergée de l’iceberg. Champion d’Europe de Formule 2, vice-champion du monde de F1 à deux reprises, vainqueur du Paris-Dakar 1983, ce virtuose de la vitesse a brillé partout où l’adrénaline se conjugue avec la technique.

Jacky Ickx : « Charles Leclerc est une bénédiction pour la Principauté »

Un héritage qui perdure

« Sa passion, sa polyvalence et son aura en font un champion à part », souligne Marine Picoulet, Directrice Exécutive des SPORTEL Awards. Aujourd’hui partenaire de Genesis, Ickx continue d’incarner l’élégance et l’excellence automobile. Après Didier Deschamps, Alain Prost, Katarina Witt et Nikola Karabatic, le Belge rejoint un panthéon prestigieux, confirmant son statut de légende vivante du sport automobile.

Une reconnaissance qui résonne parfaitement dans la Principauté, berceau historique de la course automobile de prestige.