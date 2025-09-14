Jacky Ickx couronné légende : le « Gentleman Driver » honoré aux SPORTEL Awards 2025

Le maître de l’endurance automobile recevra le prestigieux Prix de la Légende le 20 octobre prochain au Grimaldi Forum de Monaco.

Les SPORTEL Awards viennent d’annoncer leur choix pour 2025 : Jacky Ickx, figure mythique du sport automobile mondial, recevra le Prix de la Légende lors de la cérémonie monégasque du 20 octobre. Cette distinction vient couronner une carrière extraordinaire qui a transcendé les disciplines et les générations.

Le palmarès d’un géant

Surnommé le « Gentleman Driver » ou encore « Monsieur Le Mans », Ickx a bâti sa légende sur trois décennies d’excellence. Ses six victoires aux 24 Heures du Mans – un record qui lui vaut le titre de Pilote du siècle dans cette discipline – ne constituent que la partie émergée de l’iceberg. Champion d’Europe de Formule 2, vice-champion du monde de F1 à deux reprises, vainqueur du Paris-Dakar 1983, ce virtuose de la vitesse a brillé partout où l’adrénaline se conjugue avec la technique.

Un héritage qui perdure

« Sa passion, sa polyvalence et son aura en font un champion à part », souligne Marine Picoulet, Directrice Exécutive des SPORTEL Awards. Aujourd’hui partenaire de Genesis, Ickx continue d’incarner l’élégance et l’excellence automobile. Après Didier Deschamps, Alain Prost, Katarina Witt et Nikola Karabatic, le Belge rejoint un panthéon prestigieux, confirmant son statut de légende vivante du sport automobile.

Une reconnaissance qui résonne parfaitement dans la Principauté, berceau historique de la course automobile de prestige.