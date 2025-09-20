La Lettonie séduit Monaco avec sa révolution numérique et fiscale

de g. à d. M. Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB ; S.E. Mme Alise Balode, Ambassadrice de Lettonie en France et à Monaco ; M. Jean-Claude Eude, Consul Honoraire de Lettonie à Monaco ; M. Justin Highman, Directeur Général adjoint du MEB © MEB / P.H. Sébastien Darrasse

L’ambassadrice Alise Balode a dévoilé ce mercredi 17 septembre les atouts méconnus de ce tigre baltique devant les entreprises monégasques, entre e-administration exemplaire et paradis fiscal assumé.

Un pays réinventé par le numérique

Loin des circuits économiques traditionnels, la Lettonie a joué la carte de la séduction entrepreneuriale. S.E. Mme Alise Balode, fraîchement accréditée en Principauté, a exposé comment l’indépendance tardive de 1991, coïncidant avec l’arrivée du numérique, a permis à l’administration lettone de repartir de zéro. Cette table rase administrative s’est transformée en atout majeur : aujourd’hui, le pays baltique affiche une e-administration exemplaire et une culture numérique profondément ancrée dans la population et les entreprises.

L’eldorado fiscal de l’Europe du Nord

Deuxième au classement de l’indice de compétitivité fiscale internationale parmi les pays de l’OCDE, la Lettonie frappe fort avec une proposition radicale : l’absence d’impôt sur les sociétés en cas de réinvestissement des profits. Un argument massue pour les investisseurs monégasques habitués à l’optimisation patrimoniale. Le consul honoraire Jean-Claude Eude, organisateur de cette conférence, souhaite voir les échanges économiques s’intensifier entre Monaco et la Lettonie, à l’image de ce qui a été amorcé dans le secteur culturel avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Une économie de niche et d’excellence

Cybersécurité avec des entreprises leaders, biotechnologies, énergies renouvelables représentant 73% du mix de production énergétique : la Lettonie cultive l’excellence sur des secteurs pointus. Avec seulement deux millions d’habitants dont la moitié concentrée à Riga, le pays mise sur l’agilité. Sa population multilingue, bien formée et imprégnée de « l’esprit nordique », complète un tableau séduisant pour les investisseurs.

Monaco-Riga, l’axe inattendu

Cette présentation décontractée, ponctuée d’exemples tirés de la vie quotidienne de l’ambassadrice, marque peut-être le début d’un axe économique inédit. Membre de toutes les grandes organisations internationales promouvant le libre-échange et la sécurité des investissements, la Lettonie offre une porte d’entrée stratégique vers l’Europe du Nord-Est, avec une croissance du PIB deux fois supérieure à la moyenne européenne depuis 1991.