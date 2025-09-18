Quatre nouvelles ambassadrices renforcent les liens diplomatiques de Monaco

De gauche à droite : S.E. Mme Lynette Margaret WOOD, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Australie ; S.E. Mme Alise BALODE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Lettonie ; Mme Isabelle BERRO-AMADEÏ, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Mme Renata CVELBAR BEK, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Slovénie et S.E. Mme Tania CAVASSINI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Suisse. © Stéphane Danna – Direction de la Communication

La Principauté accueille les représentantes de la Lettonie, de la Slovénie, de la Suisse et de l’Australie dans une cérémonie empreinte de cordialité à l’Hôtel Hermitage.

Un déjeuner diplomatique sous le signe de l’amitié

Ce mercredi 17 septembre, les salons feutrés de l’Hôtel Hermitage ont servi d’écrin à une rencontre diplomatique d’envergure. Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a orchestré un déjeuner officiel pour accueillir quatre nouvelles ambassadrices extraordinaires et plénipotentiaires.

Après avoir présenté leurs Lettres de créance au Prince Albert II dans la matinée, ces diplomates chevronnées ont participé à des échanges constructifs sur l’avenir des relations bilatérales avec la Principauté.

Des parcours diplomatiques remarquables

Alise Balode, représentant la République de Lettonie, apporte avec elle son expertise en tant que représentante personnelle du Président letton auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Renata Cvelbar Bek de Slovénie enrichit ce quatuor diplomatique forte de son expérience comme représentante permanente auprès de l’UNESCO et de ses précédentes missions à Madrid et Londres.

Tania Cavassini, nouvelle ambassadrice suisse, arrive auréolée de cinq années à la tête de la Direction des ressources du Département fédéral des affaires étrangères, promettant un dialogue pragmatique et constructif.

Lynette Margaret Wood complète cette délégation féminine en représentant l’Australie, renforçant ainsi les liens entre Monaco et le Pacifique.

Attractivité et coopération économique au menu

Ludmilla Raconnat Le Goff, Déléguée en charge de l’Attractivité, et Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du Monaco Economic Board, ont également participé à ces échanges, soulignant l’importance de la dimension économique dans ces relations diplomatiques renouvelées.

Cette nomination exclusive de femmes ambassadrices témoigne de l’évolution positive de la diplomatie internationale et promet d’insuffler un dynamisme renouvelé aux partenariats de Monaco avec ces quatre nations.