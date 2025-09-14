« La plus belle exposition que j’aie jamais faite » : Manolo Valdés dévoile sa rétrospective à Monaco

À l’occasion de sa plus grande exposition solo à Monaco, l’artiste espagnol Manolo Valdés présente à l’Opera Gallery du 20 septembre au 24 octobre 2025 une rétrospective de 40 ans de carrière (1983-2025).

Parallèlement, ses sculptures monumentales investissent la plage du Larvotto jusqu’au 25 décembre. Cette année 2025 marque également le 60ème anniversaire d’Equipo Crónica, le collectif artistique qu’il co-fonda en 1965.

Qu’est-ce qui vous a poussé à présenter votre travail à Monaco pour cette exposition solo majeure ?

Manolo Valdés : J’ai une longue histoire d’expositions à Monaco. La première remonte à plus de 20 ans, et j’en ai eu plusieurs autres depuis. Plusieurs sculptures monumentales ont été exposées dans les jardins, et il y a une sculpture permanente, Queen Mariana, sur la Promenade. Après une relation si longue et affectueuse avec Monaco, quand Gilles Dylan, président et directeur général de l’Opera Gallery, et moi avons commencé à travailler sur cette exposition, nous avons pensé que nous devions en faire la plus belle exposition que j’aie jamais faite. J’espère que nos souhaits se réaliseront.

Comment avez-vous sélectionné les pièces spécifiques de 1983 à 2025 pour Valdés in Monaco ?

Gilles et moi avons pensé qu’il serait intéressant de montrer des œuvres de différentes périodes pour que l’évolution puisse être vue.

© On White Wall

Cette exposition couvre plus de 40 ans de votre travail. Comment percevez-vous votre évolution artistique en voyant ces pièces côte à côte ?

Quand je pense à mon travail, je ne remarque pas les changements, mais quand je le vois dans une exposition comme celle-ci, je me rends compte que beaucoup de choses ont changé. Et je me rends compte que même lorsque je travaille avec la même image, par exemple la reine Mariana de Velázquez, des changements se produisent parce que mon interprétation de celle-ci évolue avec le temps. Quand je relis un roman que j’ai lu à 20 ans, je le lis différemment de ce que je faisais à l’époque.

Que signifie pour vous d’avoir vos sculptures monumentales exposées à la plage du Larvotto ? Comment envisagez-vous le public interagissant avec votre travail dans ce cadre balnéaire ?

Quand vous montrez une œuvre dans la rue, la relation du public avec elle est différente. Dans une galerie, on entre volontairement, mais dans la rue, on rencontre l’œuvre. Il est très gratifiant pour moi de voir les œuvres exposées dans un cadre spécifique. Il est très intéressant de voir comment une même œuvre change pendant les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, par rapport à la voir dans le jardin botanique de New York recouvert de neige, ou en Arizona sous un soleil aveuglant au milieu d’un paysage désertique. Naturellement, ce sera différent de voir les sculptures à Monaco dans un cadre complètement différent.

© On White Wall

Abordez-vous différemment la création de sculptures d’extérieur par rapport aux pièces de galerie ?

Quand je peins l’Infanta Margarita de Velázquez, je pense que je peux passer d’une image plate à un volume si j’en fais une sculpture. Quand je fais le modelage initial en argile et que je le transfère en bronze, je pense que je peux élargir le discours si je le fais en pierre, argile, ou aluminium… De cette façon, les matériaux émergent, et chaque fois que j’en trouve un nouveau qui me plaît, je l’utilise avec la même image pour voir si je peux en transmettre davantage. Chaque fois que je trouve un nouveau matériau, je reviendrai au même thème parce que je sais que l’interprétation sera différente. Et c’est la même chose en peinture.

Votre travail réinterprète des chefs-d’œuvre de Velázquez à Matisse. Qu’est-ce qui motive ce dialogue avec l’histoire de l’art ?

Parce que je pense que la peinture émerge de l’histoire de la peinture. Je ne peux pas parler du présent sans connaître le passé. Quand j’agrandis un fragment des Ménines de Velázquez peint au XVIIe siècle, je le fais parce que le Pop Art m’a enseigné qu’un visage de 2 ou 3 mètres de long a un grand impact. Quand je mets plusieurs yeux sur le même visage, c’est parce que Picasso m’en a donné la permission, quand je n’efface pas une goutte de peinture, c’est parce que Pollock m’a convaincu que ces gouttes sont belles. Et quand je donne de la texture à cette même image, c’est parce que la peinture mate riche me l’a enseigné. Ce voyage à travers l’histoire de l’art fait de l’image de Velázquez un prétexte pour raconter tout ce que j’ai raconté.

L’histoire de l’art est une source d’inspiration constante

Avec l’ouverture prochaine du musée Espai Manolo Valdés à Valence en 2026, comment vous sentez-vous d’avoir un espace dédié dans votre ville natale ?

J’ai deux sentiments contradictoires : d’une part, j’aime avoir ces œuvres rassemblées et bien exposées dans ma ville natale, et d’autre part, je suis accablé par la responsabilité que représente le fait que cet espace soit dédié à une seule personne. Je pense que les espaces publics devraient montrer des choses différentes afin que les différentes sensibilités des visiteurs s’y sentent à l’aise. C’est ce qui m’a amené à fixer une limite dans le temps.

Alors que vous continuez à créer après 60 ans dans l’art, qu’est-ce qui vous excite le plus dans votre travail actuel ?

J’ai toujours le sentiment que les sujets que j’ai traités sont incomplets, et j’espère pouvoir les améliorer. L’histoire de l’art est pour moi une source d’inspiration constante.

L’exposition Valdés in Monaco à l’Opera Gallery se déroule du 20 septembre au 24 octobre 2025. Les sculptures monumentales sont visibles à la plage du Larvotto jusqu’au 25 décembre 2025.



