L’artiste Manolo Valdés présente sa plus grande exposition à Monaco

L'Opera Gallery de Monaco présente « Valdés à Monaco », une exposition consacrée au célèbre artiste espagnol Manolo Valdés © On White Wall - Cabeza con mariposas azules con cristal, 2024

Les œuvres de l’artiste espagnol seront exposées à l’Opera Gallery du 20 septembre au 24 octobre. Cette exposition présente des peintures, des sculptures et des collages mixtes créés entre 1983 et 2025.

Opera Gallery Monaco organise Valdés in Monaco du 20 septembre au 24 octobre. Cette exposition constitue la plus importante présentation solo de l’artiste espagnol dans la Principauté. Elle réunit peintures, sculptures et collages mixtes réalisés entre 1983 et 2025. L’exposition présente ses séries Reina Mariana, Infantas et Cabezas. Ces œuvres s’inspirent de références artistiques historiques, notamment Las Meninas de Velázquez et Femme au chapeau de Matisse. L’artiste réinterprète ces motifs selon une approche contemporaine.

Les visiteurs peuvent voir des sculptures de grande taille de la série Infanta Margarita, réalisées en aluminium et bois. Une sculpture de la série Librería reproduit une façade de bibliothèque. Des bustes en verre de Murano et en résine représentent des papillons. Des portraits associent toile de jute et peinture à l’huile.

Manolo Valdés photographié dans son studio new-yorkais en 2025 © On White Wall

Des installations au Larvotto

« Au cours de sa carrière qui s’étend sur plus de six décennies, Manolo Valdés a développé un style unique, profondément ancré dans l’histoire de l’art, mais avec un regard contemporain », a déclaré Damien Simonelli, directeur de l’Opera Gallery à Monaco.

Parallèlement à l’exposition, une présentation de sculptures monumentales en plein air sera organisée à la plage du Larvotto à Monaco du 31 août au 25 décembre 2025.

Retrato en Azul y Blanco © On White Wall

Manolo Valdés est né en 1942 à Valence. Il co-fonde le collectif Equipo Crónica en 1965 avec Rafael Solbes et Juan Antonio Toledo. Ce groupe artistique s’inspire du Pop Art et critique la dictature franquiste. Depuis 1981, Valdés développe un travail personnel basé sur la réappropriation d’œuvres historiques. Ses créations font partie des collections du Metropolitan Museum, du Centre Pompidou et du Reina Sofía. Il obtient la Médaille nationale des Beaux-Arts d’Espagne en 1985 et représente l’Espagne à la Biennale de Venise en 1999. Un musée dédié à son œuvre, Espai Manolo Valdés, ouvrira fin 2026 à Valence.