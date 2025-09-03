Le Malizia-Seaexplorer de Boris Herrmann (Yacht Club de Monaco) signe une performance honorable à l’Ocean Race Europe

Cinquième de l’Ocean Race Europe, le Malizia-Seaexplorer peut toujours décrocher l’une des trois premières places du classement général.

Premier passage par la Côte d’Azur pour l’Ocean Race Europe, et une cinquième place pour le Malizia-Seaexplorer. Après 2 jours, 18 heures, 42 minutes et 53 secondes de navigation, l’équipage de Boris Herrmann, membre du Yacht Club de Monaco, a passé la ligne d’arrivée ce vendredi 29 août à 9h43. Un résultat qui lui permet de se classer provisoirement à la quatrième place du classement général.

Les sept participants à cette course vieille de quatre ans ont dû faire preuve d’une certaine adaptabilité et composer avec une météo compliquée qui a poussé le comité d’organisation à modifier le tracé initialement défini. Le contournement de la Giraglia a ainsi été supprimé à la veille de l’arrivée.

Un duel Biotherm – Holcim-PRB pour la gagne

Un changement de dernière minute, qui n’a pas empêché l’équipage de Biotherm skippé par Paul Meilhat – au coude à coude avec Holcim-PRB – de s’imposer.

Avant la 4e étape, qui prévoit un passage devant Monaco et dont le départ a été donné ce dimanche, le Malizia Sea-Explorer de Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club de Monaco, peut encore espérer finir sur le podium.