Monaco Yacht Show 2025 : le design intérieur des yachts se réinvente

Les nouveaux superyachts misent sur des matériaux durables, des aménagements wellness et des intérieurs sur mesure pour séduire une clientèle exigeante.

Le Monaco Yacht Show 2025 a révélé les nouvelles tendances qui transforment l’aménagement intérieur des superyachts. Du mobilier bespoke aux matériaux innovants, en passant par les espaces wellness, l’industrie nautique redéfinit ses standards esthétiques et fonctionnels.

L’aménagement sur mesure devient incontournable dans le yachting haut de gamme. Arnaud Digonnat, directeur général des Ateliers Muquet, confirme cette tendance : « Ces clients recherchent des créations uniques. Leur bateau représente une extension de leur personnalité et de leur univers ». Cette approche « bespoke » représente désormais 30% de l’activité des Ateliers Muquet. « Nous nous spécialisons dans des projets sur mesure haut de gamme, dans une recherche constante d’excellence et de différenciation », explique-t-il. L’entreprise française, créée en 1640, développe des surfaces décoratives spécifiques et du mobilier sur mesure adapté aux contraintes nautiques. Les clients recherchent une exclusivité absolue, selon le dirigeant. Cette quête pousse les artisans à innover constamment grâce à « une directrice artistique interne qui collabore avec les décorateurs pour développer de nouvelles matières. »

© Monaco Tribune

Le Prince Albert II en visite au Monaco Yacht Show

Les matériaux nobles reviennent en force

Le bois et le marbre s’imposent comme les matériaux de référence, des valeurs sûres : « Ces matériaux essentiels restent une tendance forte », observe Arnaud Digonnat. Le mobilier en bois représente aujourd’hui plus de 50% du chiffre d’affaires des Ateliers Muquet, contre seulement 15% il y a cinq ans. La finition haut brillant connaît un succès particulier : « Cette technique de vernis ultrabrillant est très demandée dans le yachting actuellement. »

Du côté des textiles, les matières et les motifs évoluent et s’adaptent au marché nautique. Vanessa Crinall, responsable développement commercial d’Édition Bougainville, explique cette évolution : « Après une période de modèles très linéaires avec des lignes géométriques, nous observons maintenant une tendance vers des formes plus organiques, avec des courbes ». Cette tendance organique s’accompagne de textures spécifiques recherchant un « rappel à la nature ». Dans le yachting, les créations privilégient « des tons clairs en harmonie » avec « des matières très douces adaptées à la marche pieds nus sur un yacht ». Les matériaux privilégiés incluent la laine, la pure soie, des soies écologiques comme le Tencel, du bambou et de l’Econyl. Cette évolution reflète la demande croissante pour des matériaux durables sans compromettre le luxe.

© Monaco Tribune

Jesurum Venezia 1870, marque vénitienne fondée en 1870, observe un retour à la simplicité : « Les clients cherchent toujours quelque chose de très simple, mais avec une touche d’élégance », selon l’entreprise qui fournit l’ensemble du linge de table pour méga-yachts et résidences privées. Cette tendance vers l’épuré se traduit par des choix chromatiques apaisants. « Nous avons choisi le bleu et le bleu clair cette année, car c’est toujours un choix sûr », explique un responsable de Jesurum. L’objectif est de proposer du linge « sans excès, sans broderies complexes, mais plutôt quelque chose de simple et élégant. »

Le wellness s’impose dans les aménagements

La conférence « Luxe durable – Redéfinir les attentes des clients grâce au design », organisée le 25 septembre au Virage Louis Chiron, a réuni les principaux acteurs du design nautique. Jim Dixon de Winch Design, Arthur Polanski de Sunreef Yachts, Gilberto Francesini d’Azimut Benetti et William O’Ferley d’Isoclima ont débattu de l’évolution esthétique du secteur.

L’évolution du luxe constitue le fil rouge de ces échanges. « Le luxe a évolué, passant de l’opulence d’après-guerre au concept actuel de mobilité et de numérisation du système », explique l’intervenant d’Isoclima. Cette transformation se traduit par une recherche d’expériences uniques plutôt que d’une accumulation d’objets coûteux. Arthur Polanski confirme cette tendance : « Nos clients ne veulent pas d’un château. Ils veulent un ‘Beach House’, quelque chose de très détendu et plus proche de la nature ». Cette évolution pousse les designers vers des intérieurs plus épurés, privilégiant la détente à l’ostentation.

Jim Dixon de Winch Design a détaillé sa philosophie : « Nous investissons énormément de temps pour faire avancer les choses dans notre studio, en recherchant des matériaux et des revêtements durables ». Le studio privilégie « des sous-produits industriels et agricoles » et développe une « carte des références en matière de durabilité » pour quantifier l’impact environnemental auprès des clients.

Gilberto Francesini révèle les changements concrets chez Azimut Benetti afin d’offrir « une meilleure isolation thermique », l’intégration de « plastique recyclé » dans la carrosserie et le mobilier et l’utilisation de « mousse à base de PET » dans les aménagements. L’entreprise développe également de nouvelles technologies de batteries pour répondre aux demandes clients qui « se plaignaient d’entendre le générateur fonctionner la nuit ». Enfin, William O’Ferley d’Isoclima insiste sur les enjeux techniques du vitrage : gérer « des centaines de litres de rayonnement solaire qui pénètrent dans l’enveloppe du navire » tout en recherchant « des solutions plus fines, plus légères » pour optimiser l’efficacité énergétique globale des yachts.

La literie haut de gamme privilégie le naturel

SAVOIR, héritier de l’art de la literie du Savoy Hotel depuis 1905, mise sur les matériaux traditionnels. L’entreprise utilise notamment le crin de cheval : « Il s’agit de matières que nos grands-parents utilisaient. Le crin de cheval évacue l’humidité et se conserve plus longtemps. » Cette approche répond à une demande spécifique : « Les clients deviennent de plus en plus exigeants. Nous revenons aux sources, au bien-être, surtout pour dormir ». L’objectif : créer « un sommeil réparateur » pour une clientèle d’affaires qui « n’a le temps de dormir que quatre ou cinq heures ». L’approche sur-mesure est systématique : « Vous pouvez choisir la fermeté de votre matelas et avoir deux fermetés différentes dans un même matelas si une personne est plus lourde ». Tous les produits sont « signés par l’artisan, car l’artisan réalise le produit complet. »

© Monaco Tribune

L’adaptation aux contraintes nautiques constitue une spécialité de SAVOIR. L’entreprise propose des matelas aux angles arrondis spécialement conçus pour s’adapter aux espaces atypiques des yachts. Le service va jusqu’à l’installation directe à bord : les équipes peuvent se déplacer sur les bateaux pour construire les matelas sur mesure directement dans les cabines.

Le Monaco Yacht Show 2025 confirme une transformation du design intérieur nautique. Des matelas en crin de cheval fabriqués à bord aux tapis organiques, en passant par les finitions haut brillant, l’industrie redéfinit ses standards esthétiques. Les innovations technologiques invisibles, les matériaux durables et l’approche bespoke façonnent désormais un nouveau luxe maritime, plus authentique et respectueux de l’environnement.