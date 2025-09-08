Nemanja Nedovic rejoint la Roca Team

L’AS Monaco Basket a officialisé l’arrivée de l’arrière serbe Nemanja Nedovic pour renforcer ses lignes arrières cette saison.

À 34 ans, Nemanja Nedovic (1,92m) débarque à Monaco avec treize années d’Euroleague au compteur. En provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade où il évoluait depuis trois saisons, le Serbe apporte son profil de pur shooter capable de faire mal derrière l’arc.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 39 points contre le Maccabi en 2020, 33 face à l’Asvel en 2021. Des performances qui témoignent de sa capacité à prendre feu dans les grands moments. Passé par la NBA (Golden State Warriors en 2013), Nedovic a également décroché l’argent olympique à Rio 2016 avec la Serbie.

L’attraction Spanoulis

« Depuis que cette option s’est présentée à moi cet été, je ne voulais que Monaco », explique le nouveau joueur. L’influence de Vassilis Spanoulis, qu’il décrit comme un entraîneur « qui comprend particulièrement bien les arrières », a pesé dans sa décision.

Pour Nedovic, l’ascension monégasque de la troisième division française aux demi-finales d’Euroleague représente « un exploit considérable » qui témoigne de l’investissement du club. L’AS Monaco Basket annonce l’ouverture de sa billetterie

Objectif Final Four

« À ce stade de ma carrière, mon ambition est avant tout de gagner », annonce clairement le vétéran. Avec une Euroleague qu’il juge « plus élevée que jamais », Nedovic veut aider la Roca Team à franchir enfin le cap du Final Four après la frustration de la saison passée.