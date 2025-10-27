50ème podium pour Charles Leclerc au Grand Prix du Mexique

Le Monégasque conclut la course derrière le vainqueur Lando Norris ce dimanche du Grand Prix à Mexico. Le deuxième podium consécutif pour le pilote Ferrari après celui de la semaine dernière aux États-Unis.

Un Grand Prix dont il se souviendra. Sur le circuit du Mexique, Charles Leclerc est monté sur un podium pour la cinquantième fois de sa carrière, tous atteints avec la Scuderia Ferrari. Il devient le 18ème pilote à atteindre ce total. Le Monégasque de 28 ans termine la course comme il l’avait commencé sur la grille, en deuxième position, entre le vainqueur britannique Lando Norris (McLaren) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Un résultat qui le satisfait pleinement. « Nous n’étions pas venus ici pour réaliser le même schéma qu’à Austin au Texas et finalement, cela a été un second week-end convaincant, avec une place supplémentaire glanée. je suis fier du travail accompli par l’équipe. C’était incroyable de ressentir le soutien de nos fans, la passion dans les gradins était juste fantastique et on avait l’impression de se sentir comme à la maison », a-t-il confié en conférence de presse.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton © Scuderia Ferrari

Hamilton pénalisé

Parti en pole position, Lando Norris se fait pourtant griller la politesse par Charles Leclerc au premier virage. Mais ce dernier a quelque peu coupé la ligne, l’obligeant à rendre sa position au pilote McLaren. Le reste de la course se déroule sans encombre pour le numéro 16, trop loin du Britannique pour espérer combler son retard.

De son côté, Lewis Hamilton, parti troisième sur la grille, s’est écharpé après une dizaine de tours avec la Red Bull de Max Verstappen. Le septuple champion du monde a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour une sortie de piste et gain de temps. Une sanction qui amène le numéro 44 à finir huitième. « 10 secondes, c’est très très dur », a réagi le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur au micro du diffuseur CANAL+. 10 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton pour "être sorti de la piste et avoir gagné du temps".



Que pensez-vous de cette pénalité ? 🤔#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/xJ6WblkaaB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 26, 2025

Au classement pilotes, Charles Leclerc conforte sa cinquième place avec 210 points, juste devant Lewis Hamilton, à 64 longueurs. Le Britannique Lando Norris reprend les commandes, avec seulement une unité de plus que son coéquipier australien Oscar Piastri. Prochain rendez-vous dans deux semaines sur le circuit d’Interlagos au Brésil.

