Cartier et l’éclat de la Princesse Grace de Monaco

Lorsque la Princesse Grace franchit le seuil du Palais Princier en avril 1956, elle ne portait pas seulement le titre de Princesse de Monaco, à son doigt scintillait un diamant de 10,47 carats, chef-d’œuvre signé Cartier.

Cartier, la maison fondée en 1847 par Louis-François Cartier, était déjà au début du XXe siècle le joaillier des cours royales du monde entier. La maison reçoit très vite le titre de fournisseur officiel des Souverains de Monaco, scellant une relation qui durera plusieurs générations. Le véritable tournant se produit en décembre 1955. Après leur rencontre au Palais Princier le 6 mai 1955 lors du Festival de Cannes, et plusieurs mois de correspondance, le Prince Rainier III se rend à Philadelphie pour demander Grace Kelly en mariage. Le 31 décembre, il lui offre une première bague Cartier : une alliance éternité ornée de rubis et diamants alternés, réalisée à partir de pierres familiales des Grimaldi. Les couleurs rouge et blanc font référence au drapeau monégasque.

L’annonce officielle des fiançailles a lieu le 5 janvier 1956 lors d’une conférence de presse au Philadelphia Country Club. Mais cette première bague, bien que chargée de sens, ne correspond pas aux standards hollywoodiens de l’époque.

Une bague légendaire

© Cartier

Quelques semaines plus tard, alors que la Princesse Grace s’apprête à tourner son dernier film High Society, le Prince Rainier apprend qu’elle doit porter une imposante bague factice pour les besoins du scénario. Il refuse catégoriquement et commande immédiatement chez Cartier une seconde bague : un diamant émeraude de 10,47 carats, flanqué de deux baguettes en diamant, monté sur platine. Estimée à 4,3 millions de dollars à l’époque, cette pièce vaudrait aujourd’hui environ 38,8 millions de dollars. Dans une scène du film, on la voit polir le diamant de sa bague avec le coin d’un drap de soie – il s’agit de sa véritable bague de fiançailles. Cette création transformera par ailleurs les standards des bagues de fiançailles de célébrités pour les décennies à venir.

Les joyaux d’un mariage princier

© Fausto Picedi – Archives du Palais princier

Le mariage de la Princesse Grace et du Prince Rainier III se déroule en deux temps. Le 18 avril 1956, la cérémonie civile a lieu dans la salle du trône du Palais Princier, suivie d’une réception pour 3 000 citoyens monégasques. Le lendemain, 19 avril, la cérémonie religieuse se tient à la cathédrale Saint-Nicolas de Monaco, retransmise en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs dans neuf pays. Pour ces cérémonies, la Princesse Grace reçoit de Cartier un ensemble complet. Le collier rivière se compose de trois rangs de diamants en platine totalisant environ 64 carats de diamants taille ronde et émeraude dans un style festonné caractéristique des années 1950. C’est avec ce collier qu’elle pose pour son portrait officiel de 1956.

Mais la pièce la plus remarquable reste la tiare offerte par la Société des Bains de Mer. Cette création Cartier se compose de trois éléments en rubis et diamants montés sur une structure finement sertie. Les éléments peuvent être détachés et portés comme broches ou pendants, et les rubis remplacés par des diamants selon les occasions. Cette tiare symbolise le lien entre la SBM et la nouvelle princesse. En 2014, Cartier créera une réplique fidèle de cette tiare pour le film Grace de Monaco avec Nicole Kidman.

Une collection personnelle

Collier Grain de café © Cartier

Au-delà des pièces protocolaires, la Princesse Grace constitue avec Cartier une collection personnelle qui reflète sa personnalité. Elle porte régulièrement le collier Grain de café, motif introduit par Cartier sous l’impulsion de Jeanne Toussaint, directrice artistique de la maison. Ce bijou, souvent en or jaune enrichi de diamants, est porté lors de nombreuses visites officielles et sera immortalisé sur un timbre monégasque. Sa collection inclut également des broches animalières Cartier : des caniches (ses compagnons préférés) aux oiseaux exotiques, en passant par des représentations de coqs et poules.

Grace Kelly : L’étoile qui ne s’est jamais éteinte

Un héritage qui perdure

La relation entre Cartier et la Famille Princière continue après le décès de la Princesse Grace en 1982. Les bijoux, conservés au Palais Princier, sont régulièrement prêtés pour des expositions internationales. En 2014, la bague de fiançailles et plusieurs broches sont présentées au Grand Palais à Paris. En 2018, la National Gallery of Australia à Canberra accueille d’autres pièces de la collection. En 2016, lors de la réouverture de sa mansion de la 5ème Avenue à New York après une importante rénovation, Cartier crée le « Princess Grace Salon », un espace dédié à l’exposition de pièces liées à la Princesse.

« Princess Grace Salon »à New York © G. Luci – Palais Princier

Le 1er juin 2019, Charlotte Casiraghi, petite-fille de la Princesse Grace, épouse Dimitri Rassam au Palais Princier de Monaco. Pour la réception à Villa La Vigie, elle porte une robe blanche bustier Chanel et, à son cou, le collier diamants Cartier que sa grand-mère portait lors de son portrait officiel de 1956. Cette pièce appartient toujours au Prince Albert II et symbolise la continuité d’un héritage transmis de génération en génération.

Les créations Cartier portées par la Princesse Grace continuent d’influencer les tendances en haute joaillerie. L’exposition « Inside Princess Grace Kelly of Monaco’s Jewelry Vault » de WWD en septembre 2024 a rappelé combien ces bijoux restent d’actualité et continuent d’inspirer les créateurs contemporains.