Cartier и вечное сияние Княгини Грейс
Когда Княгиня Грейс в апреле 1956 года вошла в Княжеский дворец, она принесла с собой не только новый титул, но и блеск истинной голливудской звезды. На её пальце сиял бриллиант весом 10,47 карата — великолепное творение Дома Cartier.
Ювелирный дом Cartier, основанный Луи-Франсуа Картье в 1847 году, уже к началу XX века завоевал репутацию поставщика королевских дворов по всему миру. Вскоре он стал и официальным ювелиром княжеской семьи Монако — началом особой связи, которая сохраняется до сих пор.Решающим моментом в этой истории стал декабрь 1955 года. После судьбоносной встречи Князя Ренье III и Грейс Келли в мае того же года во время Каннского кинофестиваля и нескольких месяцев переписки князь отправился в Филадельфию, чтобы сделать предложение руки и сердца. 31 декабря он преподнёс Грейс первое кольцо от Cartier — обручальное украшение с чередующимися рубинами и бриллиантами, созданное из фамильных камней Гримальди. Красный и белый цвета символизировали флаг Монако.
О помолвке официально объявили 5 января 1956 года на пресс-конференции в Philadelphia Country Club. Но, несмотря на всю трогательность этого жеста, первое кольцо казалось скромным для голливудской легенды, какой уже была Грейс Келли.
Легендарное кольцо
Всего через несколько недель после помолвки, когда Княгиня Грейс готовилась к съёмкам своего последнего фильма — «Высшее общество», Князь Ренье узнал, что по сценарию ей придётся носить крупное кольцо, созданное специально для фильма. Узнав об этом, он категорически возразил: никакого «реквизита» для его невесты! Вместо этого князь немедленно заказал у Cartier новое обручальное кольцо — изумрудный бриллиант весом 10,47 карата, обрамлённый двумя бриллиантами-багеттами в платиновой оправе. В то время это кольцо оценивалось в 4,3 миллиона долларов, а сегодня его стоимость составила бы около 38,8 миллиона. В одной из сцен фильма Грейс Келли полирует уголком шёлкового платка бриллиант своего кольца — и зрители видят именно её настоящее обручальное украшение. Это кольцо стало не просто символом любви, но и настоящей иконой — именно оно задало моду на роскошные помолвочные кольца среди знаменитостей на десятилетия вперёд.
Драгоценности Княжеской свадьбы
Свадьба Княгини Грейс и Князя Ренье III стала одним из самых блистательных событий XX века и проходила в два этапа. 18 апреля 1956 года в тронном зале Княжеского дворца состоялась гражданская церемония, после которой был организован приём для 3000 жителей Монако. На следующий день, 19 апреля, в соборе Святого Николая прошла религиозная церемония, которую в прямом эфире смотрели более 30 миллионов зрителей в девяти странах. Для этих исторических событий Cartier создал для Княгини Грейс великолепный комплект украшений. Центральным элементом стал бриллиантовый «водопад» — колье-река из трёх рядов камней общим весом около 64 карат, огранённых в форме круга и изумруда, выполненных в изысканном стиле 1950-х годов. Именно в этом украшении Княгиня позировала для своего знаменитого официального портрета 1956 года.
Особое восхищение вызывает тиара, подаренная Société des Bains de Mer. Это ювелирное чудо от Cartier состоит из трёх рубиновых и бриллиантовых элементов, установленных на утончённой инкрустированной основе. Каждый элемент можно снимать и носить как брошь или подвеску, а рубины при желании заменить бриллиантами. Эта трансформируемая тиара стала символом связи между SBM и новой Княгиней. В 2014 году Cartier воссоздал точную копию этого великолепного украшения для фильма «Принцесса Монако» с Николь Кидман в главной роли.
Личная коллекция
Помимо торжественных и протокольных украшений, Княгиня Грейс вместе с Домом Cartier создала личную коллекцию, в которой отразился её безупречный вкус и утончённая индивидуальность. Одним из её любимых украшений было колье «Кофейное зерно» (Grain de café) — изысканный мотив, появившийся в коллекциях Cartier по инициативе художественного директора Жанны Туссен. Элегантное колье, чаще всего выполненное из жёлтого золота с бриллиантами, Княгиня Грейс часто носила во время официальных визитов и торжественных мероприятий. Оно стало настолько узнаваемым, что было изображено на монегаскской почтовой марке. В личной коллекции Княгини также было множество брошей Cartier в форме животных: изящные пудели, которых она особенно любила, экзотические птицы, петухи и курочки — символы жизнелюбия и утончённого чувства юмора, свойственного Грейс.
Грейс Келли — звезда, сияющая в вечности
Наследие, которое живёт
Связь между Домом Cartier и княжеской семьёй не прервалась даже после кончины Княгини Грейс в 1982 году. Украшения, хранящиеся в Княжеском дворце, регулярно предоставляются для международных выставок, позволяя миру прикоснуться к её легенде. В 2014 году обручальное кольцо и несколько брошей были представлены в парижском Гран-Пале, а в 2018 году Национальная галерея Австралии в Канберре показала другие экспонаты из коллекции. В 2016 году, во время торжественного открытия обновлённого особняка Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке, был создан Princess Grace Salon — пространство, посвящённое жизни и стилю Княгини, где демонстрируются украшения и архивные материалы, связанные с её именем.
1 июня 2019 года внучка Княгини, Шарлотта Казираги, вышла замуж за Димитрия Рассама в Княжеском дворце Монако. На приёме в Villa La Vigie она появилась в белом платье-бюстье от Chanel и в знаменитом бриллиантовом колье Cartier, которое её бабушка носила на официальном портрете 1956 года. Это легендарное украшение до сих пор принадлежит Князю Альберу II и остаётся символом семейной преемственности и вечного стиля.
Украшения Cartier, которые носила Княгиня Грейс, и сегодня продолжают определять тенденции в мире высокого ювелирного искусства. Выставка WWD «Inside Princess Grace Kelly of Monaco’s Jewelry Vault», прошедшая в сентябре 2024 года, напомнила, что созданные для неё драгоценности по-прежнему актуальны и вдохновляют новых поколений дизайнеров по всему миру.