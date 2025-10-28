Cartier и вечное сияние Княгини Грейс

Когда Княгиня Грейс в апреле 1956 года вошла в Княжеский дворец, она принесла с собой не только новый титул, но и блеск истинной голливудской звезды. На её пальце сиял бриллиант весом 10,47 карата — великолепное творение Дома Cartier.

Ювелирный дом Cartier, основанный Луи-Франсуа Картье в 1847 году, уже к началу XX века завоевал репутацию поставщика королевских дворов по всему миру. Вскоре он стал и официальным ювелиром княжеской семьи Монако — началом особой связи, которая сохраняется до сих пор.Решающим моментом в этой истории стал декабрь 1955 года. После судьбоносной встречи Князя Ренье III и Грейс Келли в мае того же года во время Каннского кинофестиваля и нескольких месяцев переписки князь отправился в Филадельфию, чтобы сделать предложение руки и сердца. 31 декабря он преподнёс Грейс первое кольцо от Cartier — обручальное украшение с чередующимися рубинами и бриллиантами, созданное из фамильных камней Гримальди. Красный и белый цвета символизировали флаг Монако.

О помолвке официально объявили 5 января 1956 года на пресс-конференции в Philadelphia Country Club. Но, несмотря на всю трогательность этого жеста, первое кольцо казалось скромным для голливудской легенды, какой уже была Грейс Келли.

Легендарное кольцо

© Cartier

Всего через несколько недель после помолвки, когда Княгиня Грейс готовилась к съёмкам своего последнего фильма — «Высшее общество», Князь Ренье узнал, что по сценарию ей придётся носить крупное кольцо, созданное специально для фильма. Узнав об этом, он категорически возразил: никакого «реквизита» для его невесты! Вместо этого князь немедленно заказал у Cartier новое обручальное кольцо — изумрудный бриллиант весом 10,47 карата, обрамлённый двумя бриллиантами-багеттами в платиновой оправе. В то время это кольцо оценивалось в 4,3 миллиона долларов, а сегодня его стоимость составила бы около 38,8 миллиона. В одной из сцен фильма Грейс Келли полирует уголком шёлкового платка бриллиант своего кольца — и зрители видят именно её настоящее обручальное украшение. Это кольцо стало не просто символом любви, но и настоящей иконой — именно оно задало моду на роскошные помолвочные кольца среди знаменитостей на десятилетия вперёд.

Драгоценности Княжеской свадьбы

© Фаусто Пичеди — Архивы Княжеского дворца

Свадьба Княгини Грейс и Князя Ренье III стала одним из самых блистательных событий XX века и проходила в два этапа. 18 апреля 1956 года в тронном зале Княжеского дворца состоялась гражданская церемония, после которой был организован приём для 3000 жителей Монако. На следующий день, 19 апреля, в соборе Святого Николая прошла религиозная церемония, которую в прямом эфире смотрели более 30 миллионов зрителей в девяти странах. Для этих исторических событий Cartier создал для Княгини Грейс великолепный комплект украшений. Центральным элементом стал бриллиантовый «водопад» — колье-река из трёх рядов камней общим весом около 64 карат, огранённых в форме круга и изумруда, выполненных в изысканном стиле 1950-х годов. Именно в этом украшении Княгиня позировала для своего знаменитого официального портрета 1956 года.

Особое восхищение вызывает тиара, подаренная Société des Bains de Mer. Это ювелирное чудо от Cartier состоит из трёх рубиновых и бриллиантовых элементов, установленных на утончённой инкрустированной основе. Каждый элемент можно снимать и носить как брошь или подвеску, а рубины при желании заменить бриллиантами. Эта трансформируемая тиара стала символом связи между SBM и новой Княгиней. В 2014 году Cartier воссоздал точную копию этого великолепного украшения для фильма «Принцесса Монако» с Николь Кидман в главной роли.

Личная коллекция

Колье «Кофейное зерно» (Grain de café) © Cartier

Помимо торжественных и протокольных украшений, Княгиня Грейс вместе с Домом Cartier создала личную коллекцию, в которой отразился её безупречный вкус и утончённая индивидуальность. Одним из её любимых украшений было колье «Кофейное зерно» (Grain de café) — изысканный мотив, появившийся в коллекциях Cartier по инициативе художественного директора Жанны Туссен. Элегантное колье, чаще всего выполненное из жёлтого золота с бриллиантами, Княгиня Грейс часто носила во время официальных визитов и торжественных мероприятий. Оно стало настолько узнаваемым, что было изображено на монегаскской почтовой марке. В личной коллекции Княгини также было множество брошей Cartier в форме животных: изящные пудели, которых она особенно любила, экзотические птицы, петухи и курочки — символы жизнелюбия и утончённого чувства юмора, свойственного Грейс.

Наследие, которое живёт

Связь между Домом Cartier и княжеской семьёй не прервалась даже после кончины Княгини Грейс в 1982 году. Украшения, хранящиеся в Княжеском дворце, регулярно предоставляются для международных выставок, позволяя миру прикоснуться к её легенде. В 2014 году обручальное кольцо и несколько брошей были представлены в парижском Гран-Пале, а в 2018 году Национальная галерея Австралии в Канберре показала другие экспонаты из коллекции. В 2016 году, во время торжественного открытия обновлённого особняка Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке, был создан Princess Grace Salon — пространство, посвящённое жизни и стилю Княгини, где демонстрируются украшения и архивные материалы, связанные с её именем.

«Princess Grace Salon» в Нью-Йорке © Г.Люси – Княжеский дворец

1 июня 2019 года внучка Княгини, Шарлотта Казираги, вышла замуж за Димитрия Рассама в Княжеском дворце Монако. На приёме в Villa La Vigie она появилась в белом платье-бюстье от Chanel и в знаменитом бриллиантовом колье Cartier, которое её бабушка носила на официальном портрете 1956 года. Это легендарное украшение до сих пор принадлежит Князю Альберу II и остаётся символом семейной преемственности и вечного стиля.

Украшения Cartier, которые носила Княгиня Грейс, и сегодня продолжают определять тенденции в мире высокого ювелирного искусства. Выставка WWD «Inside Princess Grace Kelly of Monaco’s Jewelry Vault», прошедшая в сентябре 2024 года, напомнила, что созданные для неё драгоценности по-прежнему актуальны и вдохновляют новых поколений дизайнеров по всему миру.