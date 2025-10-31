Danse, opéras, expositions, show electro : la saison XXL du Grimaldi Forum pour ses 25 ans

Pour ses 25 ans, le Grimaldi Forum déploie plus de 40 évènements culturels © La La Land - 2025 Lions Gate Entertainment Inc.

L’institution culturelle monégasque déploie une programmation de plus de 40 événements pour marquer ses 25 ans, mêlant créations originales, spectacles internationaux et expositions prestigieuses.

Le Grimaldi Forum de Monaco souffle ses 25 bougies avec une saison culturelle monumentale. L’institution propose une saison 2025-2026 qui rassemble productions internes, collaborations avec les institutions culturelles de la Principauté et événements internationaux. Une diversité reflète l’ambition du lieu de toucher tous les publics. La saison a démarré sur les chapeaux de roues en octobre avec cinq rendez-vous majeurs, du gala philharmonique dirigé par Maxim Vengerov au concert hommage à Queen, en passant par les Sportel Awards, la pièce de théâtre Bérénice, ou encore un ciné-concert Disney.

Les Ballets de Monte-Carlo à l’honneur

L’année 2025-2026 coïncide avec le 40ème anniversaire des Ballets de Monte-Carlo, qui investissent largement les espaces du Grimaldi Forum. Jean-Christophe Maillot présente sa nouvelle création Ma Bayadère en décembre et janvier, tandis que le Ballet de l’Opéra de Paris s’invite en juillet avec La Dame aux Camélias en coproduction. Un spectacle mystère spécialement conçu pour l’anniversaire promet de surprendre les spectateurs début juillet.

Léonore Baulac dans La Dame aux Camélias © Marguerite Gauthier

Entre tradition lyrique et modernité électro

L’Opéra de Monte-Carlo maintient sa présence avec quatre productions majeures, incluant Aïda de Verdi (16, 20 et 22 novembre) et un hommage à Joséphine Baker le 21 novembre. De son côté, l’OPMC proposera un ciné-concert La La Land le 21 juin. Parallèlement, l’Electro Winter Party revient en février 2026 avec une programmation DJ à l’espace Ravel, confirmant la volonté du lieu d’embrasser tous les genres musicaux.

Sans oublier un rendez-vous pour les petits et grands avec la comédie musicale Charlie et la Chocolaterie qui viendra du West End londonien du 12 au 14 décembre. Le duo de DJ Ofenbach © GF © La La Land – Grimaldi Forum Du 1er juillet au 6 septembre, l’exposition Monaco & l’Automobile, de 1893 à nos jours © 31 Bugatti 35 B (XdeNombel)

Pour clôturer la partie estivale, une exposition dédiée à l’histoire automobile monégasque, de 1893 à aujourd’hui, promet d’être l’événement phare de l’été. Cette rétrospective immersive imaginée par Rodolphe Rapetti célèbrera la passion mécanique qui unit Monaco à l’automobile depuis plus d’un siècle.

Rendez-vous sur le site du Grimaldi Forum pour découvrir la programmation complète.