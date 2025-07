25 ans du Grimaldi Forum : 7 dates qui ont forgé sa légende

Il y a 25 ans, inauguré le 21 juillet 2000 par le Prince Rainier III, le Grimaldi Forum Monaco entamait son quart de siècle d’existence.

Depuis son inauguration en 2000, le Grimaldi Forum s’est imposé comme un acteur central de la vie culturelle et économique monégasque. Haut lieu d’expositions, il incarne une vision ambitieuse de la Principauté, entre prestige, durabilité et rayonnement international. Nous avons sélectionné sept moments clés qui ont jalonné son histoire.

20 juillet 2000 : l’inauguration

Le Prince Rainier III et le Prince Albert II lors de l’inauguration du Grimaldi Forum © Grimaldi Forum

Le 20 juillet 2000, le Grimaldi Forum est inauguré en grande pompe par le Prince Rainier III et le Prince Albert. Niché entre le Larvotto et le Jardin japonais, le bâtiment à l’architecture futuriste symbolise l’entrée de Monaco dans une nouvelle ère culturelle et événementielle. Doté de 70 000 m² de surface totale, le centre ambitionne alors de positionner la Principauté sur la carte mondiale du tourisme d’affaires.

2008 : une certification environnementale pionnière

© Grimaldi Forum

Le Grimaldi Forum se distingue dès 2008 en devenant l’un des premiers centres de congrès européens certifiés ISO 14001. Cette démarche volontariste s’inscrit dans la politique environnementale portée par le Prince Albert II. Réduction des déchets, gestion énergétique optimisée, sensibilisation des exposants : le Forum pose les bases d’un modèle durable pour l’événementiel, bien avant que la tendance ne devienne une norme.

2013 : Picasso au cœur de Monaco

© Grimaldi Forum

En 2013, le Grimaldi Forum accueille « Monaco fête Picasso », une exposition exceptionnelle conçue avec le musée national Picasso-Paris. Le choix du thème — les liens entre Picasso et les arts vivants — résonne avec l’histoire culturelle de la Principauté, notamment l’héritage des Ballets russes. L’événement attire des dizaines de milliers de visiteurs et assoit la réputation du Forum comme scène culturelle européenne incontournable, capable de rivaliser avec les plus grands musées du continent. Le Grimaldi Forum souffle sa 20ème bougie

2015 : l’avant-garde russe s’invite à Monaco

L’affiche officielle de l’exposition © Grimaldi Forum

À l’été 2015, le Grimaldi Forum présente « De Chagall à Malévitch, la révolution des avant-gardes », une exposition phare dans le cadre de l’Année de la Russie à Monaco. Sous la direction de Jean-Louis Prat, près de 150 œuvres issues des plus grands musées russes (Pouchkine, Tretiakov, Musée d’État russe) sont réunies autour des figures majeures de l’avant-garde, de Kandinsky à Malévitch, en passant par Chagall. Sur 4 000 m², le parcours offre une immersion dans les courants révolutionnaires du début du XXᵉ siècle – cubo-futurisme, suprématisme, constructivisme. Avec près de 38 000 visiteurs, l’exposition rencontre un succès public et critique notable, confirmant le rôle du Forum comme scène culturelle internationale.

2022 : Louboutin, mode et création

© Grimaldi Forum

« Christian Louboutin, l’Exhibition(niste), Chapitre II » marque une première dans la programmation du Grimaldi Forum. Sous le commissariat d’Olivier Gabet du Musée des Arts Décoratifs, l’exposition explore les liens entre création de mode et art contemporain. Cette manifestation inaugure une approche élargie de la programmation culturelle, intégrant les arts appliqués aux beaux-arts traditionnels.

2024 : Turner, dialogue entre classique et contemporain

Le Prince Albert II devant le tableau « La Chute d’une avalanche dans les Grisons » de Turner © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

En partenariat avec la Tate de Londres, l’exposition « Turner, le sublime héritage » présente 80 œuvres du peintre anglais Joseph Mallord William Turner. La scénographie met en regard les toiles du maître avec des créations d’artistes contemporains comme Olafur Eliasson et Mark Rothko, illustrant l’influence durable du précurseur de l’abstraction. Elle a accueilli 65 000 visiteurs durant l’été 2024 et fait partie des cinq expositions les plus visitées du Grimaldi Forum.

2025 : une extension tournée vers l’avenir

© DR

Dans le sillage du vaste projet d’urbanisation en mer Mareterra, le Grimaldi Forum entame une nouvelle transformation. Son extension de 6 000 m², célébrée début 2025, lui permettra d’accueillir plus d’événements simultanément, tout en renforçant sa capacité d’innovation. Dotée de technologies durables et d’espaces flexibles, cette extension marque une nouvelle étape dans l’évolution du site. Plus qu’un agrandissement, il s’agit d’un geste stratégique : adapter le Forum aux défis de demain, sans renier son ADN.