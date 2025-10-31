Lamine Camara à la rencontre des supporters avant le match Monaco -Paris FC au Stade Louis-II

Lamine Camara sera présent au Kids Tour au Stade Louis II ce samedi 1er novembre © AS Monaco

Le milieu sénégalais se prêtera au jeu des autographes samedi soir dans le cadre d’une opération destinée à renforcer le lien entre le club et ses jeunes supporters.

Dès 17h45, Lamine Camara, le milieu de terrain monégasque, participera à une séance de dédicaces sur le parvis de l’enceinte du Stade Louis II. Les supporters habitués de la caravane du Kids Tour pourront assister aux animations dès 16h30 avant de pouvoir échanger avec le joueur, obtenir des autographes et immortaliser ce moment par des photos.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’opération « Tous au Stade », un programme désormais bien ancré dans le paysage monégasque qui vise à renforcer les liens entre l’AS Monaco et le football amateur régional. Plus de 4000 jeunes licenciés des clubs de la région sont attendus pour soutenir les Rouge et Blanc.

Organisée en partenariat avec la Ligue Méditerranée et le District Côte d’Azur, cette initiative connaît un succès grandissant depuis son lancement en 2021, permettant aux jeunes footballeurs amateurs de vivre une expérience unique au sein du temple du football monégasque.

Un joueur performant cette saison

Âgé de 21 ans, l’international sénégalais s’est imposé comme un élément clé du dispositif monégasque depuis son arrivée pour 15 millions d’euros en juillet 2024. Comparé aux grands noms comme N’Golo Kanté et Sergio Busquets pour son style de jeu, Camara totalise déjà sept passes décisives en Ligue 1 cette saison. Le milieu polyvalent brille particulièrement sur coups de pied arrêtés et par sa capacité à dicter le jeu depuis l’arrière.

Le coup d’envoi de la rencontre face au Paris FC est fixé à 19h, offrant ainsi une soirée complète aux supporters monégasques.