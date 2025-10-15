Lukáš Hrádecký tout sourire avec ses fans au Kids Tour de l’AS Monaco à La Turbie

Le gardien finlandais de l’AS Monaco a répondu présent ce mercredi 15 octobre au cœur du village turbiasque pour aller à la rencontre les supporters au cours d’une séance de dédicaces dans la bonne humeur.

Déjà la sixième étape de la quatrième saison du Kids Tour de l’AS Monaco, sur la place neuve de La Turbie. Pour un succès toujours au rendez-vous, avec un temps ensoleillé en prime. Après le village d’été en compagnie des recrues Ansu Fati et Éric Dier début août, c’est une autre recrue qui s’est prêtée au jeu des autographes et des photos, Lukáš Hrádecký.

Le gardien finlandais au plus près des fans de l’ASM © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Durant une trentaine de minutes, le rempart de 35 ans a consacré son temps auprès de 200 enfants, dont la plupart vienne de l’école de foot du club, située juste à côté de la Place Neuve, où se déroulait l’événement. Venue avec son papa, Léna, 14 ans, est une habituée de l’initiative AS Monacœur. L’adolescente, qui a pu croiser auparavant Mika Biereth, Wilfried Singo et Ansu Fati, est repartie avec son diplôme du supporter.

En revanche, pour le petit Mathieu, âgé de seulement 5 ans, l’expérience est inédite. Le garçon, accompagné de sa grand-mère, aurait préféré que son joueur préféré, l’attaquant Folarin Balogun, soit présent, mais il repart avec un bracelet aux couleurs du club, pour son plus grand plaisir.

« Les enfants ont adoré et moi aussi »

Avant l’arrivée de Lukáš Hrádecký, les enfants ont répondu à une série de questions autour de l’ASM. À chaque bonne réponse, l’un d’entre eux gagnait un petit cadeau (stylo, fanion, bracelet…). Ils ont également pu s’exercer à une séance de tir au but sur une cible géante, avec aussi un cadeau à la clé. Un exercice dans lequel Bouba a encouragé avec beaucoup d’énergie les jeunes à atteindre cette fameuse cible. Chaque apparition de la mascotte du club Rouge et Blanc suscite l’effervescence auprès des plus petits, émerveillés de voir l’éléphant les saluer et leur taper dans la main.

Bouba toujours autant apprécié par les plus jeunes supporters © Stéphane Renaux – Monaco Tribune



Actuellement blessé à un genou, l’invité a livré quelques impressions sur le Kids Tour. « C’est fantastique pour l’AS Monaco d’organiser un événement de ce type. J’avais le sourire, tout comme les enfants. Ils ont adoré et moi aussi. C’est agréable d’aller à leur rencontre. » L’ancien joueur du Bayer Leverkusen ajoute que ce type d’opération existait de l’autre côté du Rhin. « C’est une bonne manière de connaître la communauté, le village. J’ai beaucoup de choses à découvrir et ici c’est l‘endroit parfait. »

Avant de quitter les lieux, Lukáš Hrádecký s’est amusé à son tour avec Bouba, en prenant la pose à ses côtés et lui tapant dans les mains. Le Finlandais n’a pas oublié de dire au revoir aux nombreux fans venus l’apercevoir pour la première fois pour la majorité d’entre eux. Un moment de convivialité et de partage dont ils se souviendront pendant longtemps. Prochaine étape de l’AS Monaco Kids Tour dès mercredi prochain, le 22 octobre, à La Roquette-sur-Siagne.