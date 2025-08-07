Première rencontre réussie entre le défenseur anglais Eric Dier et les supporters monégasques

Le joueur Eric Dier était présent mercredi 6 août au Village de l’AS Monaco, sur le Port Hercule, dès 18h30, pour rencontrer les supporters lors d’une séance de dédicaces.

Après le bain de foule réservé à Ansu Fati le 22 juillet dernier, l’AS Monaco a proposé aux Monégasques de venir rencontrer Eric Dier. La foule était nombreuse et enthousiaste. Dès l’ouverture du stand, les supporters monégasques se sont pressés pour rencontrer leur joueur. Parmi eux, de nombreux jeunes enfants scandaient le nom d’Eric Dier, accompagnés de leurs familles. L’événement a également attiré l’attention de touristes et visiteurs de passage sur le Port Hercule.

À 18h30, Eric Dier est arrivé et s’est prêté au jeu avec le sourire. Le défenseur international anglais a signé les maillots des supporters, pris des photos avec les jeunes et les passionnés du club. Près de 300 personnes étaient présentes pour accueillir la nouvelle recrue Rouge & Blanche.

La séance de dédicace a été interrompue un moment pour qu’Eric Dier puisse répondre à quelques questions des médias, l’occasion pour le nouveau numéro 3 de s’exprimer : « C’est vraiment important pour moi, parce que c’est la première fois que je rencontre les fans, c’est sympa de pouvoir les voir en personne, qu’ils me rencontrent et qu’ils voient ce que nous faisons ici, c’est très amusant ! Je me sens très bien ici. Évidemment, cela ne fait que quatre ou cinq semaines que je suis là, mais ma première impression est très, très positive. J’ai hâte que la saison commence. J’en ai assez d’attendre ! J’ai hâte d’y être et de mieux connaître le club, mes coéquipiers, Monaco et ses supporters, comme aujourd’hui. J’ai hâte de vivre tout cela ! Ça va être génial de jouer bientôt à Monaco pour la première fois, comme je l’ai dit avant le début de la saison, et contre une grande équipe en plus. Je trouve ça très excitant ! »

Des supporters conquis

Cet événement était l’occasion de lui souhaiter la bienvenue et de lui apporter le soutien des supporters pour la saison à venir. Parmi eux, Paolo, venu avec sa femme et ses enfants, s’est confié sur ses attentes : « Si je me rappelle bien son histoire, c’est un garçon qui a démarré de rien au Sporting Lisbonne, qui est arrivé par la petite porte là-bas. C’est déjà très, très rare d’avoir un joueur anglais qui aille au Portugal. Il a réussi à s’en sortir là-bas. C’est un joueur qui a beaucoup de ressources morales et qui est très performant. C’est un joueur qui va sûrement s’installer assez longtemps à Monaco. C’est une excellente arrivée. Il va s’inscrire dans la longueur ici, sans aucun doute et il va apporter une assise défensive. Il va également apporter quelque chose dans les valeurs que Monaco a besoin : des joueurs qui viennent déjà d’une grosse ligue comme la Ligue anglaise et qui ont des valeurs, qui savent ce que c’est de se battre et qui ont gagné leur galon par le travail. »

Audric, jeune supporter présent avec son ami et qui suit le club depuis 2017, partage également son enthousiasme : « Je pense que c’est un très bon transfert pour le club. Il a un bon caractère, comme une sorte de leader, je pense. Ça peut être bien pour le club pour la suite. Je m’attends à un bon parcours en Ligue des champions. On espère viser peut-être le top 2 du classement de Ligue 1. Ce serait pas mal ! »

Une installation sans difficulté

À notre question sur son adaptation à Monaco et à l’équipe, le nouveau numéro 3 monégasque s’est montré très satisfait : « Très bien ! À Monaco, ça a été très facile. Ma famille est ici, nous sommes très bien installés. Et pour l’équipe, ça prend quelques semaines, comme quand on change d’école ! Mais au final, beaucoup de choses sont les mêmes dans le football, peu importe où vous êtes ». Pour rappel, lors de sa présentation officielle, le défenseur international avait confié : « Rejoindre l’AS Monaco était la meilleure décision. »

Installé sur le Quai Albert 1er jusqu’au 24 août, le Village de l’AS Monaco accueille les visiteurs chaque jour de 16 heures à 22h30 en accès libre et gratuit. Les familles peuvent y découvrir de multiples activités : mini terrain de foot, babyfoot humain, cible géante, jeux concours et boutique éphémère. Tout au long de l’été, le Village propose également une programmation spéciale comme des rencontres exclusives avec les joueurs de l’AS Monaco Ansu Fati et Eric Dier, des séances d’entraînement avec l’Academy, des tournois de foot tous âges, des concours de jongles et des tournois e-sport sur FC 25 chaque dimanche.