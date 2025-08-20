Mika Biereth, rayonnant avec ses fans au Village de l’AS Monaco

L’attaquant danois de l’AS Monaco était présent mardi 19 août au Village de l’AS Monaco en début de soirée pour rencontrer les supporters lors d’une séance de dédicaces très suivie.

Troisième et dernier acte des séances de dédicaces estivales au village de l’AS Monaco sur le Port Hercule. Sous un ciel d’orage menaçant, l’ambiance était électrique pour accueillir Mika Biereth. Après le passage d’Ansu Fati, le 22 juillet, et d’Éric Dier, le 6 août, c’était au tour de l’attaquant danois de rencontrer ses fans venus de presser pour faire signer leurs maillots.

Dossard floqué « Mika », un jeune fan vient de placer un tir puissant sur la cible géante installée sur le Port Hercule. « Je suis déjà venu pour Éric Dier. C’est super de rencontrer les joueurs en vrai, nous confie-t-il avant d’adopter une moue sérieuse. En plus, avec l’arrivée des nouvelles recrues on a une belle équipe ». Pour Thomas, qui attend lui aussi une photo avec l’attaquant danois, « le poste de numéro 9 va parfaitement à Mika, il a montré de bonnes performances depuis début janvier ».

Sous les vivas de la mascotte Bouba, repris en chœur par les supporters, Mika – comme aiment l’appeler ses plus jeunes admirateurs – a fendu la foule, avec son grand sourire pour venir s’installer dans la caravane. Après avoir passé la main dans sa chevelure blonde une dernière fois pour se recoiffer, la séance de selfies et d’autographes a pu débuter.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Un moment de partage

Tour à tour, plusieurs centaines de fans se sont présentés, ballons, maillots, casquettes et écharpes en main pour rencontrer la star Rouge et Blanche. Toujours avec un geste ou un mot amical (en français !), Mika Biereth a pleinement profité de ce moment de communion avec son public. Petits et grands sont descendus de l’estrade le sourire aux lèvres, parfois en sautant de plaisir après cette rencontre privilégiée. Le Danois s’est même interrompu un instant pour répondre aux questions des journalistes.

« C’est un réel plaisir de voir le nombre de fans qui sont venus et qui me soutiennent. Ils sont sympathiques, ils me demandent comment je vais : c’est une des raisons qui fait que je me sens bien ici à Monaco. Ça ne fait que six mois que je suis arrivé donc c’est le premier été que j’ai passé ici. La pré-saison s’est très bien déroulée et cela devrait continuer », commente-t-il aux micros qui lui sont tendus, avant de poursuivre : « Je me sens bien sur le terrain d’entraînement du Centre de la Turbie. Les supporters viennent en nombre pour nous soutenir. On le voit aujourd’hui, ils s’investissent énormément dans la vie du club c’est génial ! »

Nicolas Oursel a fait le trajet avec son fils et sa fille depuis Valence © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Nicolas et sa petite famille ont effectivement fait le déplacement depuis Valence pour venir faire le pied de grue à la fin de session d’entraînement de l’AS Monaco à la Turbie. À la sortie en fin d’après-midi, ils ont ainsi pu croiser une première fois Mika Biereth, suivi de plusieurs de leurs idoles, Golovin, Minamino, Diatta, Dier, Balogun – dont les photos défilent sur le smartphone. « Il avait une Porsche toute neuve ! », s’exclame le fils de Nicolas, Manoah, très attentif aussi aux différents bolides des joueurs. Autographe du joueur en main, la famille Oursel repart heureuse d’avoir fait le déplacement.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Quelques gouttes de pluie plus tard, qui n’ont pas suffi à décourager les derniers supporters dans la file, la séance de dédicace de Mika Biereth s’est achevée après 20h30, laissant des fans comblés et un joueur visiblement ému par l’accueil reçu. Une première rencontre réussie qui augure bien de la relation entre l’attaquant danois, prolongé jusqu’en 2030, et le peuple Rouge et Blanc pour les saisons à venir.