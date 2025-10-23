Les Suricates de Monac’ récoltent 24 000 euros pour Handicap International

Au cours de la soirée, les Suricates de Monac’ ont dévoilé la somme collectée au profit de Handicap international © Jean Marc Folleté

Un mois après leur ascension par la voie des pionniers, Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand ont présenté le bilan de leur défi solidaire devant leurs donateurs.

Chez Marius Monaco, les deux dirigeantes de l’association humanitaire ont raconté leur aventure en présence de Christophe Profit, leur guide venu de Chamonix. Le célèbre alpiniste français a opté pour la voie des pionniers, un itinéraire plus long et technique que les parcours classiques : « C’est une voie très peu fréquentée, plus longue et plus exigeante mais qui permet de vivre la montagne d’une autre manière. Céline et Sylvie étaient très motivées et sont sorties de leur zone de confort. La dernière partie de l’ascension a été compliquée mais c’est ce qui fait que l’aventure est plus belle et plus mémorable », a-t-il expliqué.

L’ascension s’est déroulée sur cinq jours avec une dernière étape particulièrement éprouvante. Fortes rafales de vent et brouillard dense ont compliqué la progression vers le sommet : « Christophe nous disait qu’on y était presque alors qu’il restait encore deux heures ! Heureusement qu’il ne nous a pas dit la vérité car sinon on ne serait peut-être pas allé au bout », se souvient Sylvie. Les deux Monégasques seraient les premières femmes de la Principauté à avoir emprunté cet itinéraire.

© Jean Marc Folleté

© Jean Marc Folleté

225 prothèses grâce aux dons

La soirée a surtout permis d’annoncer le montant récolté : 24 000 euros seront versés à Handicap International. Cette somme servira à financer le projet Liimba qui recycle et reconditionne des prothèses de membre inférieur. Concrètement, 225 personnes pourront être équipées grâce à cette collecte.

© Jean Marc Folleté

L’association fait le lien entre défi sportif et action humanitaire : « Nous voulons éveiller les consciences sur la difficulté d’accès aux prothèses dans certaines régions du monde », précise Céline Cottalorda.