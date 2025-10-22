Isabelle Berro-Amadeï reçoit cinq nouveaux ambassadeurs à l’Hôtel Hermitage

Isabelle Berro-Amadeï a convié à un déjeuner à l’Hôtel Hermitage les cinq nouveaux ambassadeurs récemment accrédités © Manuel Vitali – Direction de la Communication

La Principauté renforce son réseau diplomatique avec l’accréditation simultanée de représentants d’Israël, du Timor Leste, d’Arménie, d’Argentine et du Portugal.

Mardi 21 octobre, Monaco a officialisé les relations avec cinq nouveaux ambassadeurs. La matinée a débuté au Palais Princier où Joshua Zarka (Israël), António da Conceição (Timor Leste), Arman Khachatryan (Arménie), Ian Sielecki (Argentine) et Francisco Pimentel de Mello Ribeiro de Menezes (Portugal) ont remis leurs lettres de créance au Prince Albert II.

Le protocole s’est poursuivi à l’Hôtel Hermitage autour d’un déjeuner avec Isabelle Berro-Amadeï, ministre des relations extérieures. Guillaume Rose, patron du Monaco Economic Board, participait également aux échanges, signe que les discussions ont aussi porté sur les opportunités économiques.

Travaux nocturnes : plusieurs axes routiers fermés jusqu’au 7 novembre

Des profils diplomatiques variés

Parmi ces nouveaux représentants, plusieurs apportent une expertise pointue. Joshua Zarka dirigeait auparavant les affaires stratégiques au ministère israélien des Affaires étrangères. Arman Khachatryan vient de passer trois ans au Conseil de l’Europe à Strasbourg comme représentant permanent de l’Arménie. António da Conceição cumule les fonctions : en plus de Monaco, il représente le Timor Leste à Genève et en Suisse. Ian Sielecki connaît bien la France après avoir conseillé le ministre argentin des Affaires étrangères sur ce dossier. Francisco Pimentel de Mello Ribeiro de Menezes arrive de Berlin où il représentait le Portugal.

Ces accréditations élargissent le cercle des pays avec lesquels Monaco entretient des relations diplomatiques formelles. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines.