Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Isabelle Berro-Amadeï reçoit cinq nouveaux ambassadeurs à l’Hôtel Hermitage

Par Estelle Imbert
Publié le 22 octobre 2025
1 minute de lecture
Diplomatie-de-nouveaux-Ambassadeurs-accredites.-Israel-Timor-Leste-Armenie-Argentine-Portugal_900x900
Isabelle Berro-Amadeï a convié à un déjeuner à l’Hôtel Hermitage les cinq nouveaux ambassadeurs récemment accrédités © Manuel Vitali – Direction de la Communication
Par Estelle Imbert
- 22 octobre 2025
1 minute de lecture

La Principauté renforce son réseau diplomatique avec l’accréditation simultanée de représentants d’Israël, du Timor Leste, d’Arménie, d’Argentine et du Portugal.

Mardi 21 octobre, Monaco a officialisé les relations avec cinq nouveaux ambassadeurs. La matinée a débuté au Palais Princier où Joshua Zarka (Israël), António da Conceição (Timor Leste), Arman Khachatryan (Arménie), Ian Sielecki (Argentine) et Francisco Pimentel de Mello Ribeiro de Menezes (Portugal) ont remis leurs lettres de créance au Prince Albert II.

Le protocole s’est poursuivi à l’Hôtel Hermitage autour d’un déjeuner avec Isabelle Berro-Amadeï, ministre des relations extérieures. Guillaume Rose, patron du Monaco Economic Board, participait également aux échanges, signe que les discussions ont aussi porté sur les opportunités économiques.

Travaux nocturnes : plusieurs axes routiers fermés jusqu’au 7 novembre

Des profils diplomatiques variés

Parmi ces nouveaux représentants, plusieurs apportent une expertise pointue. Joshua Zarka dirigeait auparavant les affaires stratégiques au ministère israélien des Affaires étrangères. Arman Khachatryan vient de passer trois ans au Conseil de l’Europe à Strasbourg comme représentant permanent de l’Arménie. António da Conceição cumule les fonctions : en plus de Monaco, il représente le Timor Leste à Genève et en Suisse. Ian Sielecki connaît bien la France après avoir conseillé le ministre argentin des Affaires étrangères sur ce dossier. Francisco Pimentel de Mello Ribeiro de Menezes arrive de Berlin où il représentait le Portugal.

Ces accréditations élargissent le cercle des pays avec lesquels Monaco entretient des relations diplomatiques formelles. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines.