Travaux nocturnes : plusieurs axes routiers fermés jusqu’au 7 novembre

La Direction de l'Aménagement Urbain (DAU) conduit une campagne de réfection des enrobés du 21 octobre au 7 novembre 2025 © Direction de la Communication

La Principauté lance une campagne de réfection des enrobés qui impactera la circulation sur plusieurs artères principales pendant deux semaines.

La Direction de l’Aménagement Urbain a démarré ce lundi 21 octobre une opération de rénovation des routes monégasques. Les travaux s’étaleront jusqu’au 7 novembre et se dérouleront exclusivement entre 20 heures et 6 heures du matin. L’objectif est de maintenir la qualité du réseau routier tout en minimisant les désagréments pour les automobilistes en journée.

Dès la première nuit, la rue Princesse Florestine, la rue Suffren Reymond et le boulevard d’Italie seront concernés. Les riverains devront anticiper l’interdiction de stationner dès 16 heures. Le lendemain, c’est l’avenue Princesse Charlotte qui sera touchée, avec la fermeture de la voie descendante au niveau de la Gare et des restrictions près du Novotel.

Quels quartiers seront impactés ?

La rue du Gabian connaîtra des fermetures sur plusieurs nuits, du 23 au 24 octobre puis du 27 au 29 octobre. Les derniers chantiers interviendront avenue de Fontvieille, du 29 octobre au 6 novembre. Particularité de ce secteur : le parking Wurtemberg restera inaccessible pendant toute la durée des travaux. Une solution de repli sera proposée aux résidents concernés via des cartes provisoires pour d’autres parkings publics.

Les lignes de bus seront déviées à partir de 20 heures sur les axes en travaux. La Compagnie des Autobus de Monaco communiquera les itinéraires alternatifs. Les piétons pourront circuler normalement grâce à des cheminements balisés, tandis que les véhicules d’urgence conserveront un accès permanent à toutes les zones.