L’événement spirituel de l’automne : Amma à Aix-en-Provence

Des milliers d’âmes en quête de réconfort convergent vers l’Arena du Pays d’Aix pour recevoir le célèbre darshan de la figure spirituelle indienne.

Un retour attendu depuis six ans

Pour la première fois depuis 2019, Mata Amritanandamayi – connue mondialement sous le nom d’Amma – fait escale à Aix-en-Provence du 29 au 31 octobre dans le cadre de sa tournée européenne, rapporte France Bleu Provence. Cette leader spirituelle indienne et humanitaire, surnommée « la sainte qui enlace », aurait étreint plus de 40 millions de personnes à travers le monde.

Une ferveur extraordinaire

Dès cinq heures du matin, les fidèles patientent devant l’Arena pour obtenir les précieux tickets gratuits, selon France Bleu. Le programme comprend méditations guidées, enseignements spirituels, bhajans (chants dévotionnels) et cérémonies pour la paix mondiale.

Amma est également chancelière de l’université Amrita Vishwa Vidyapeetham et a été honorée en 2018 par le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa contribution exceptionnelle à la campagne Swachh Bharat. Son organisation humanitaire, Embracing the World, possède un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

Informations pratiques depuis Monaco

Arena du Pays d’Aix, 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13100 Aix-en-Provence (environ 3h de route). Mercredi 30 et jeudi 31 octobre : ouverture à 8h, arrivée d’Amma à 11h. Vendredi 31 : ouverture à 7h30. Cérémonie du soir à 19h. Entrée gratuite. Stationnement recommandé au Parking Krypton avec navettes.

En savoir plus : Arena du Pays d’Aix