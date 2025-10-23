Découvrez les nouvelles pièces pour les 20 ans de règne du Prince Albert II

Le Prince Albert II lors de la soirée de lancement des Jeux des Petits États d'Europe en Andorre en 2025 © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour célébrer les deux décennies de souveraineté du Prince Albert II, la Principauté dévoile un nouveau design pour les euros à son effigie, avec une représentation inédite.

Il va y avoir du changement dans votre porte-monnaie. L’apparence des pièces de 1 et 2 euros s’apprête à être modifiée. Une transformation numismatique pour commémorer le vingtième anniversaire de l’accession au trône du Prince Albert II, le 12 juillet 2005. Une étape significative dans l’histoire récente de la Principauté.

La reprise des symboles de la famille Grimaldi

Tandis que le Souverain se présentait de profil sur les pièces précédentes depuis son intronisation, ce dernier apparaît cette fois-ci de face. Une orientation inédite qui tranche avec la tradition en vigueur vingt ans auparavant, au moment de succéder à son père, le Prince Rainier III. Le graveur opte pour une représentation plus contemporaine, accompagnée d’éléments symboliques emblématiques de la famille Grimaldi.

La pièce de 1 euro à l’effigie du Prince © Axel Bastello / Palais princier

Par ailleurs, les nouvelle pièces arborent des éléments héraldiques significatifs. Le monogramme couronné du Prince et les couleurs reconnaissables de la dynastie Grimaldi, à savoir argent et rouge, sont intégrés au design Ces détails rappellent l’héritage historique de l’une des plus anciennes familles régnantes en Europe.

Selon la Trésorerie générale des finances, la distribution de ces nouvelles pièces devrait intervenir dans les prochains jours. Les collectionneurs et numismates de toute la planète gardent un œil attentif à cette émission car les pièces monégasques restent particulièrement recherchées, de par le faible volume de frappe de la Principauté.

Cette opération marque la continuité des pratiques numismatiques européennes, où les États membres de la zone euro renouvellement périodiquement leurs effigies nationales. Pour Monaco, cette nouveauté incarne l’évolution d’un règne, marqué par les préoccupations environnementales et la modernisation de la Principauté.