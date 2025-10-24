Quatre voitures de l’influenceur GMK exposées à la Collection du Prince

GMK expose ses quatre véhicules tout juste arrivés à la Collection de Voitures du Prince de Monaco © Direction de la Communication / Michael Alesi

Le musée automobile princier accueille temporairement des bolides appartenant à Georges Maroun Kikano, figure monégasque des réseaux sociaux suivie par des millions d’abonnés.

La Collection de Voitures du Prince de Monaco expose depuis ce jeudi quatre véhicules prêtés par GMK. Georges Maroun Kikano, de son vrai nom, est un influenceur automobile monégasque qui cumule 2,5 millions d’abonnés sur YouTube et plusieurs millions sur Instagram. Spécialisé dans les contenus sur les voitures de luxe, il possède une collection personnelle d’une vingtaine de modèles haut de gamme.

Les quatre véhicules, exposés au public, viennent compléter les près de cent automobiles déjà présentes dans le musée. La Collection princière rassemble des modèles historiques allant de la De Dion Bouton de 1903 aux Formule 1 ayant couru le Grand Prix de Monaco, en passant par des Hispano Suiza, Rolls Royce, Ferrari et Lamborghini.

Le Prince Albert II et l’influenceur GMK se sont rencontrés

Le musée automobile a déménagé en juillet 2022 dans un espace moderne de 3500 m² situé route de la Piscine, à côté du stade nautique Rainier III. Cette collection a été initiée par le Prince Rainier III à la fin des années 1950. Passionné d’automobiles, le Souverain avait d’abord entreposé ses acquisitions dans le garage du Palais avant de décider d’ouvrir sa collection au public en 1993.

Le prêt des voitures de GMK témoigne du dynamisme de l’institution qui fait régulièrement évoluer sa scénographie. Le musée reste ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures, avec une dernière entrée à 17 heures. Le tarif d’entrée est fixé à 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants et étudiants.