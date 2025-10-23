Smakelijk! de retour à Monaco : une parenthèse belge inoubliable face à la Méditerranée

Conçu par le Studio Adjamé, Smakelijk! combine un carrelage audacieux, des accents vintage et une touche Art nouveau dans une brasserie dynamique surplombant la mer. © Le Méridien Beach Plaza

La célèbre brasserie belge Smakelijk! revient à Monaco avec une expérience culinaire authentique qui en fait l’un des nouveaux rendez-vous incontournables de la saison.

Depuis le 6 octobre 2025, Monaco accueille de nouveau un petit bout de Belgique au sein du Méridien Beach Plaza. La brasserie belge Smakelijk! rouvre ses portes avec la promesse d’une immersion totale dans l’art de vivre belge. De l’ambiance conviviale, aux plats iconiques jusqu’à la musique : tout est pensé pour faire voyager les clients au royaume de la frite, le temps d’un déjeuner gourmand ou d’un brunch dominical.

Une brasserie belge authentique dans un cadre d’exception

Plus qu’un simple restaurant belge, Smakelijk!, qui signifie « bon appétit » en flamand, est une expérience à part entière. Dès l’entrée dans le lieu, le décor signé par le Studio Adjamé donne le ton : faïence typique, mobilier chiné, banquettes confortables et touches d’Art Nouveau contemporain créent une atmosphère à la fois chaleureuse et conviviale. La terrasse, ouverte sur la Méditerranée, permet de savourer une cuisine généreuse tout en admirant les scintillements du soleil sur l’eau.

Même la bande sonore, soigneusement sélectionnée, rend hommage à la Belgique puisqu’on y retrouve du Jacques Brel, Arno ou encore Stromae. Une immersion unique au cœur du pays !

Une nouvelle partition culinaire du lundi au samedi

Smakelijk! adopte un tout nouveau format et devient LE rendez-vous du midi à Monaco. Du lundi au samedi, de 12h à 15h, la brasserie propose une carte qui célèbre les grands classiques de la gastronomie belge. Parmi les incontournables, il y a bien évidemment les boulets de Liège mais aussi l’américain préparé minute, la sole meunière, les moules marinières, sans oublier la crème brûlée et le café liégeois.

Épaule d’agneau de l’adret mijotée lentement aux agrumes et fricassée de légumes de saison aux herbes fraîches. © Le Méridien Beach Plaza

À cette carte ultra réconfortante s’ajoutent les Rendez-vous Gourmands, une nouveauté faisant la part belle à la créativité des chefs. Chaque jour, un plat inspiré du terroir méditerranéen ou de la saison est mis à l’honneur comme les spaghetti alle vongole le lundi, l’épaule d’agneau confite aux agrumes le mardi, le magret de canard grillé au charbon de bois le jeudi, la bouillabaisse de poissons de roches le vendredi, etc. Une invitation quotidienne à la découverte de nouvelles saveurs…

L’excellence belge à l’honneur avec Frites Atelier

Mais la véritable vedette de Smakelijk!, ce sont bel et bien les frites. Et pas n’importe lesquelles : celles de Frites Atelier, maison fondée par le chef étoilé Sergio Herman et reconnue comme l’une des plus prestigieuses enseignes de Belgique.

Dorées, croustillantes et irrésistiblement créatives, la collaboration de Smakelijk! avec Frites Atelier du chef Sergio Herman transforme les frites en une forme d’art, alliant savoir-faire authentique et touche moderne. © Le Méridien Beach Plaza

Rares sont les établissements en dehors de la Belgique à proposer ces frites artisanales au croustillant parfait et à la texture fondante à cœur. Préparées à partir de pommes de terre hollandaises, elles sont servies avec des toppings gastronomiques rendant l’expérience encore plus originale. Le choix se fait entre la version nachos avec American cheese Jack Daniel’s, bacon croquant, pickles et jalapeños ou l’échine de porc caramélisée, sauce barbecue, oignons frits, coriandre fraîche et le parmesan affiné 18 mois, crème onctueuse et truffe fraîche.

Le rendez-vous incontournable du brunch du dimanche

Le dimanche, l’heure est à la convivialité avec le retour du brunch de Smakelijk! qui ravit petits et grands avec ses plats sucrés-salés. Tandis que les adultes savourent fruits de mer, gaufres croustillantes, salades raffinées et pâtisseries maison, les enfants de 4 à 12 ans peuvent profiter d’un Kids Club encadré par des animateurs professionnels. Au programme ? Un large choix d’activités ludiques et variées autour de la nature, de l’art et de l’éducation positive.

Les dimanches chez Smakelijk! sont consacrés à la famille, aux saveurs et au plaisir — des délices du brunch gastronomique aux ateliers de pâtisserie créative pour les petits chefs. © Le Méridien Beach Plaza

Les plus jeunes peuvent également s’essayer à la pâtisserie grâce à des ateliers animés par les chefs. L’occasion pour eux de confectionner macarons, cake-pops, cookies et petits choux tout en s’amusant dans une ambiance joyeuse et gourmande.

Smakelijk! ne se contente pas de servir des créations culinaires belges, il raconte l’histoire d’un pays où la gastronomie est synonyme de plaisir simple et de produits de qualité. Impossible de passer à côté !

Information & Réservation : https://www.sevenrooms.com/experiences/smakelijkmcmmd?tracking=monaco-tribune

Instagram : @smakelijk_restaurant_monaco / smakelijk_restaurant_monaco • Instagram photos and videos

En savoir plus : Hôtel avec plage privée à Monaco | Le Méridien Beach Plaza