Uniforme obligatoire : voici les tenues que porteront les collégiens du Charles III dès 2026

Polos, sweats et casquette aux couleurs de l’établissement deviennent la règle pour tous les collégiens, sous peine de refus d’accès aux cours.

Le Gouvernement princier étend le système déjà appliqué dans les écoles élémentaires au collège Charles III. Dès février 2026, tous les élèves devront porter une tenue standardisée. L’objectif est de renforcer la cohésion entre collégiens, d’apaiser le climat scolaire et de valoriser l’image de l’établissement.

Le pack de démarrage coûte 140 euros. Il comprend quatre polos à manches courtes, deux sweats à capuche et une casquette déclinés en bordeaux et bleu marine. Les familles récupèrent la commande directement au collège. Une livraison à domicile reste possible mais les frais de port sont à leur charge. Des articles supplémentaires peuvent être achetés à l’unité. Pour le bas, les familles gardent le choix mais doivent opter pour une couleur sombre afin d’assurer l’harmonie de l’ensemble.

Commandes avant le 14 novembre

Les essayages se déroulent du 3 au 14 novembre dans le hall de l’auditorium du collège. Les créneaux varient selon les jours : de 7h30 à 19 heures en semaine avec une pause déjeuner, et samedi 8 novembre de 8 heures à 13 heures. Les commandes s’effectuent en ligne sur www.cc3.kromyk.com par carte bancaire, ou sur place par chèque ou espèces.

La date butoir est le 14 novembre. Aucune commande ne sera acceptée après cette échéance rappelle l’établissement. Le caractère obligatoire du code vestimentaire est clairement établi. Les élèves qui ne respectent pas la tenue réglementaire se verront refuser l’accès aux cours.