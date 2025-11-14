À 90 ans, la communauté britannique de Monaco maintient une belle forme

La BAM (British Association of Moncaco) célébrait la semaine dernière son 90ème anniversaire, fêtée par la dynamique communauté britannique de la Principauté. © Yvonne Bernhardt/British Association of Monaco

Le 30 octobre dernier, l’une des plus anciennes associations d’expatriés de Monaco a marqué une étape majeure de son histoire dans les bureaux de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) – le lieu où le comité de la BAM s’est réuni pour la toute première fois – afin de fêter neuf décennies passées au service des citoyens britanniques résidant dans la Principauté.

Fondée en 1935, la BAM aide les nouveaux arrivants anglophones à forger des liens sociaux et professionnels au sein de la communauté. Elle est financée par des parrains et gérée par un comité élu.

Depuis la première réunion du comité, le 14 janvier 1936, la mission énoncée de la BAM a été de « fournir un point d’accueil aux citoyens britanniques et du Commonwealth résidant à Monaco et dans les environs. Il s’agit de leur offrir un lieu où ils peuvent se retrouver dans un cadre social, de les représenter au sein de la Principauté et d’apporter un soutien communautaire à ceux qui en auraient besoin ».

L’association compte actuellement environ 250 membres qui se réunissent régulièrement autour d’un repas convivial ou d’un apéritif le soir, d’un thé l’après-midi, ou d’un café le matin, et qui organisent divers événements culturels, tels qu’un club de lecture, des discussions et des visites guidées.

Un centre social pour une communauté britannique en plein essor

Selon les chiffres du recensement IMSEE, les Britanniques constituent, depuis 2024, la quatrième plus grande communauté d’expatriés à Monaco, représentant 7,6% de la population. Ils révèlent en outre que 15% des adultes qui se sont établis à Monaco au cours des trois dernières années viennent du Royaume-Uni. Il convient toutefois de préciser que cette dernière statistique évoque l’origine géographique, et non la nationalité. En effet, de nombreux arrivants du Royaume-Uni détiennent un passeport étranger.

La Présidente de la BAM, Yvonne Bernhardt, s’est impliquée dans l’association il y a maintenant 43 ans, lorsqu’elle est arrivée à Monaco avec ses connaissances limitées du français, espérant trouver des anglophones avec qui forger de nouvelles amitiés.

« La communauté britannique s’est considérablement élargie au fil des ans » nous dit-elle. « Nous comptons parmi nos membres des Britanniques et des anglophones de tous horizons et de tous âges. »

La clé de voûte de l’organisation est l’équipe de soutien communautaire, qui travaille bénévolement avec les œuvres caritatives, les services sociaux, les hôpitaux et les maisons de retraite afin d’offrir une aide pratique, pastorale et financière aux membres de la communauté britannique et du Commonwealth qui vivent dans la Principauté.

Une célébration qui relie le passé au présent

Chaque année, l’association célèbre les événements clés du calendrier britannique, tels que l’anniversaire de la Reine Élisabeth II, le jubilé de platine, et maintenant l’anniversaire officiel du Roi Charles III, en juin, ainsi que d’autres rassemblements traditionnels, tels que le souper de Burns et le déjeuner de Noël.

La semaine passée, la fête du 90ème anniversaire de la BAM s’est tenue aux bureaux de l’OHI, au même endroit qu’a eu lieu la toute première réunion du comité. Cette organisation d’expatriés fut fondée à l’initiative de deux officiers retraités de la Royal Navy résidant dans la Principauté – le Contre-Amiral John Dodd Nares, qui dirigeait le Bureau Hydrographique International de Monaco, et l’Amiral Sir Ernest Gaunt, un vétéran de la campagne de Gallipoli.

« Je suis fière de vous dire que j’ai en ma possession le tout premier procès-verbal » nous annonce Yvonne Bernhardt.

La présidente de la BAM, Yvonne Bernhardt, recrée la toute première réunion du comité à l’OHI © Yvonne Bernhardt/British Association of Monaco

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la BAM s’est faite porte-parole des résidents britanniques, se mettant en lien avec la communauté consulaire et le Gouvernement princier. Il manque toutefois 4 ans d’archives entre 1941 et 1945.

À l’occasion de l’anniversaire, les membres du comité, ses parrains et ses présidents actuels et passés ont récréé la première réunion du comité, qui s’est tenue le 30 octobre 1935. Le docteur Mathias Jonas, de l’OHI, a prononcé un discours sur l’organisation et Mme Bernhardt a fait la lecture du procès-verbal de cette première réunion. Les membres ont trinqué à l’honneur de l’association et ont fêté cet anniversaire avec des canapés et du champagne, avant de partager un gâteau à l’effigie de l’Union Jack.

Champagne au frais avant les toasts à l’occasion du 90ème anniversaire de la BAM © Yvonne Bernhardt/British Association of Monaco

Une institution qui perdure malgré des temps qui changent

Bien que de nombreuses anciennes organisations associatives peinent à attirer de nouveaux adhérents, à une époque où les communautés et groupements d’intérêts se forment en ligne, la BAM bat son plein et attire de jeunes membres au travers de Facebook et Instagram.

Ayant maintenant fêté 90 années d’existence, Mme Bernhardt se réjouit de la prochaine décennie de la BAM.

« J’espère que l’association poursuivra sa belle destinée, et que je serai invitée à son centenaire ! » nous confie-t-elle.