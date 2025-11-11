Club MCV : quand la Riviera se déguste, du Rocher à votre table

Et si l’art de vivre monégasque se savourait autant qu’il se contemple ? Le site Club MCV (Club Monégasque de Champagnes et de Vins) en a fait sa mission : permettre aux résidents et travailleurs de la Principauté – ainsi qu’aux communes voisines – d’accéder à des produits gourmets haut de gamme, et exclusifs qui célèbrent Monaco, à des tarifs particulièrement avantageux. Né sous l’impulsion de la Société Monégasque de Gestion et de Spiritueux (SMGS), le club en ligne réunit un univers où champagnes, vins, champagnes, vins, chocolats fins, caviar, confitures et autres délices incarnent l’excellence monégasque directement dans les verres et les assiettes de la communauté locale.

Un club dédié à l’art de vivre monégasque

Le principe est simple : offrir le meilleur, à des prix négociés pour celles et ceux qui font vivre la Principauté. Le Club MCV n’est pas un site marchand comme les autres, mais un véritable cercle de privilégiés : particuliers comme professionnels, comités d’entreprise, agences événementielles… tous bénéficient d’avantages exclusifs.

Châteauneuf-du-Pape rouge, signé Baron de Monte-Carlo © Marion Butet Studio

Le catalogue s’articule autour de trois univers complémentaires :

Les marques exclusives du Club MCV: Champagne Comte de Monte-Carlo, Vin Baron de Monte-Carlo et Monte-Carlo Gourmet. Des produits de qualité aux cépages soigneusement sélectionnés qui incarnent un savoir-faire exigeant à l’image des valeurs chères à la Principauté.

Champagne Comte de Monte-Carlo, Vin Baron de Monte-Carlo et Monte-Carlo Gourmet. Des produits de qualité aux cépages soigneusement sélectionnés qui incarnent un savoir-faire exigeant à l’image des valeurs chères à la Principauté. Des marques partenaires triés sur le volet: Caviar Pakoff, confitures et miels Domaine de Leos, Kintoa ou encore chocolats Crea. Leurs produits s’inscrivent naturellement dans cette même quête d’excellence, permettant deproposer une offre raffinéee et sans compromis sur la qualité.

Caviar Pakoff, confitures et miels Domaine de Leos, Kintoa ou encore chocolats Crea. Leurs produits s’inscrivent naturellement dans cette même quête d’excellence, permettant deproposer une offre raffinéee et sans compromis sur la qualité. Des tarifs préférentiels: rendus possibles par un engagement direct avec les producteurs et un modèle pensé pour la communauté

Que vous soyez épicurien ou en quête d’une idée cadeau, chacun y trouve son bonheur. L’achat se fait au détail, sans minimum de commande, permettant aussi bien de s’offrir un prosecco de caractère pour le prochain apéro qu’un champagne d’exception, ou de réaliser une commande corporate en volume.



Un événement à organiser ? Une dégustation à offrir ? Le Club MCV accompagne aussi les agences événementielles, avec des formules sur mesure.

Champagne Comte de Monte-Carlo – Carré d’Or, Premier Cru Blanc de Blancs © Marion Butet Studio

Des coffrets cadeaux de fin d’année au goût de l’art de vivre monégasque

À l’approche des fêtes, une question se pose : que peut-on offrir qui soit élégant, original, savoureux… et mémorable ? Le Club MCV a une réponse toute prête : des coffrets gourmets qui conjuguent plaisir et raffinement, avec différents types d’offres, du plus abordable au plus prestigieux. Du prosecco extra sec au magnum de champagne Blanc de Blanc, de la tapenade au jambon cru d’exception, du panettone artisanal au caviar, le luxe à Monaco peut et doit aussi être une expérience gourmande et accessible.

Pour les particuliers : des coffrets prêts à offrir, livrés ou retirés localement.

des coffrets prêts à offrir, livrés ou retirés localement. Pour les professionnels : des paniers prêts à savourer ou sur-mesure, avec des options de personnalisation, adaptés au budget et à l’image de chaque société.

des paniers prêts à savourer ou sur-mesure, avec des options de personnalisation, adaptés au budget et à l’image de chaque société. Un accompagnement personnalisé : l’équipe du Club MCV conseille, compose, propose et orchestre, du choix des produits jusqu’à la présentation finale.

Champagne Comte de Monte-Carlo – Saint Roman, Premier Cru Brut, bouteille personnalisée © Association des Amis du Musée océanographique de Monaco

Personnalisation de produits



Et pour ceux qui souhaitent marquer les esprits, la créativité va encore plus loin : personnalisation en impression 3D de l’étiquette des bouteilles, des boîtes de caviar ou même des paquets de café. Logo, message, design sur mesure, couleurs éclatantes… Le résultat est haut de gamme, moderne et bien sûr unique. Un cadeau qui ne se contente pas d’être bon : il devient une signature.

Rien de plus simple :

➡ Rendez-vous sur club-mcv.com

➡ Découvrez les coffrets prêts à offrir ou composez votre panier avec notre équipe.

➡ Commandez directement en ligne, ou contactez nos experts pour un accompagnement complet.

Que l’on souhaite faire plaisir, remercier, surprendre ou célébrer, le Club MCV offre bien plus qu’un présent : un instant de Riviera, un concentré d’élégance monégasque, un art de vivre à partager.

Club MCV – Offrez plus qu’un cadeau : partagez le goût du Rocher