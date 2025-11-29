La Princesse Charlène accompagne 316 jeunes Monégasques dans l’apprentissage des gestes qui sauvent

Au Grimaldi Forum, 316 élèves de CP ont participé à une matinée de prévention orchestrée par la Fondation Princesse Charlène, transformant l’apprentissage de la sécurité aquatique en aventure ludique.

Une mobilisation collective face à un fléau mondial

Vendredi 28 novembre, le Grimaldi Forum s’est métamorphosé en laboratoire de la vigilance aquatique. Face à un constat glaçant – près de 300 000 décès par noyade chaque année dans le monde –, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a réuni l’ensemble des forces vives de la Principauté pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l’eau.

Aux côtés de la Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, de la Mairie de Monaco, de la Croix-Rouge monégasque, de la Police Maritime et Aéroportuaire, des Sapeurs-Pompiers et de l’Académie monégasque de la mer, 316 élèves du Cours Préparatoire ont participé à des ateliers conçus pour graver dans leur mémoire les réflexes salvateurs.

Photos © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Des ateliers entre jeu et apprentissage vital

Le programme déployé ce vendredi conjuguait pédagogie et engagement. Les enfants ont découvert les dangers insidieux de l’eau, manipulé le matériel de secours et s’initié aux gestes qui sauvent – ces techniques essentielles que la Princesse considère comme un droit fondamental, au même titre qu’apprendre à lire.

La matinée s’est enrichie d’un moment littéraire avec la lecture de La Magie de l’Eau par son auteure, Mélinda Guery. Cet ouvrage, qui sensibilise à la natation et au respect du milieu aquatique, s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la Fondation.

Une Princesse au chevet des enfants

En présence de la Princesse Charlène, qui a accompagné les élèves tout au long de cette matinée, l’événement témoigne de son engagement indéfectible dans ce combat personnel nourri par un drame de son enfance. Depuis 2012, sa Fondation a touché près de 730 000 personnes dans 34 pays, rappelant inlassablement que la prévention demeure la meilleure protection contre cette « épidémie silencieuse ».