L’AMPN expose ses 50 ans d’histoire à la galerie des pêcheurs

Une rétrospective photographique inaugurée vendredi en présence du ministre d’État retrace un demi-siècle d’engagement pour la préservation du patrimoine marin monégasque.

Christophe Mirmand a inauguré vendredi 7 novembre l’exposition consacrée aux cinquante ans de l’association monégasque pour la protection de la nature. Bernard Fautrier, conseiller spécial du Souverain sur les questions d’environnement, Céline Caron-Dagioni, ministre de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme, Lionel Beffre, ministre de l’intérieur, Guillaume Pastor, conseiller au cabinet Princier, ainsi que Marie-Noëlle Gibelli et Marjorie Crovetto figuraient parmi les personnalités présentes.

Visible jusqu’au 4 janvier 2026, cette rétrospective illustre l’histoire de l’association née du souhait émis par le Prince Rainier III que Monaco apporte une contribution significative à la sauvegarde de la Méditerranée.

© Michel Dagnino – AMPN

L’exposition s’articule autour de six thématiques : protéger, aménager, restaurer, étudier, innover et sensibiliser. Images d’archives et photographies actuelles mettent en lumière les réalisations majeures de l’AMPN, notamment la création et la gestion des Aires Marines Protégées du Larvotto depuis 1976 et des Spélugues depuis 1986.

Le parcours présente également les programmes de restauration écologique, les suivis environnementaux et les initiatives de recherche scientifique. L’association s’illustre particulièrement par son rôle pionnier dans la conception de récifs artificiels. Les plus récents, réalisés en 2017 grâce à l’impression 3D, marquent une première mondiale dans ce domaine et incarnent une prouesse technologique.

©Direction de la Communication – Manuel Vitali

De la recherche à la sensibilisation

Depuis cinquante ans, l’AMPN conduit des programmes de conservation du patrimoine naturel et réalise des travaux de recherche sur les espèces et les habitats, portant une attention particulière aux peuplements de poissons et à l’herbier de posidonie. L’association mobilise également les citoyens à travers des projets de sciences participatives et a initié l’Aire Marine Éducative, permettant aux élèves de la Principauté de mener des actions concrètes pour la protection du milieu marin.