Monaco Sportsboat Winter Series : les équipages J/70 à l’assaut pour l’ouverture de la saison hivernale
La première manche des Monaco Sportsboat Winter Series, organisée par le Yacht Club de Monaco, démarre ce vendredi 7 novembre avec 25 équipages internationaux au départ pour une compétition qui va durer jusqu’au printemps prochain.
Le plan d’eau monégasque accueille ce week-end l’ouverture d’une série de régates mensuelles qui réunit des skippers de sept pays différents. La flotte locale représente une part importante des engagés, la Principauté abritant désormais vingt-cinq J/70 regroupés au sein de la Monaco Class Association. Cette concentration exceptionnelle de bateaux fait de Monaco un centre d’entraînement prisé pendant la période hivernale.
Roberti en lice pour le doublé
Le tenant du titre, Stefano Roberti (Piccinina) devra faire face à une concurrence particulièrement féroce s’il entend conserver son trophée. Parmi les adversaires à surveiller figurent l’équipage d’Euro-Voiles, finaliste du dernier championnat, mais aussi G-Spot piloté par Giangiacomo Serena di Lapigio, Fraser Yacht avec Pierrik Devic à la barre, ainsi que Moonlight II de Graeme Peterson. Plusieurs formations étrangères, habituées des eaux de la Principauté, complètent ce beau plateau.
Au-delà du classement de cette série hivernale, les équipages préparent activement la 42ème édition de la Primo Cup du Trophée UBS, programmée du 5 au 8 mars 2026. Cette épreuve emblématique, créée par le Prince Albert II il y a quarante ans, constitue traditionnellement le rendez-vous inaugural du calendrier méditerranéen en monotypie.
Après un briefing des skippers ce vendredi matin (10h), le premier départ sera donné à midi. Les manches se poursuivront samedi et dimanche avec un premier signal quotidien prévu à 11h. L’an passé, vingt manches avaient pu se dérouler, témoignant des conditions météorologiques favorables dont bénéficie le territoire monégasque au cours de l’hiver.