Monaco Sportsboat Winter Series : les équipages J/70 à l’assaut pour l’ouverture de la saison hivernale

La première manche des Monaco Sportsboat Winter Series, organisée par le Yacht Club de Monaco, démarre ce vendredi 7 novembre avec 25 équipages internationaux au départ pour une compétition qui va durer jusqu’au printemps prochain.

Le plan d’eau monégasque accueille ce week-end l’ouverture d’une série de régates mensuelles qui réunit des skippers de sept pays différents. La flotte locale représente une part importante des engagés, la Principauté abritant désormais vingt-cinq J/70 regroupés au sein de la Monaco Class Association. Cette concentration exceptionnelle de bateaux fait de Monaco un centre d’entraînement prisé pendant la période hivernale.

La flotte monégasque sera particulièrement dense © Mesi

Roberti en lice pour le doublé

Le tenant du titre, Stefano Roberti (Piccinina) devra faire face à une concurrence particulièrement féroce s’il entend conserver son trophée. Parmi les adversaires à surveiller figurent l’équipage d’Euro-Voiles, finaliste du dernier championnat, mais aussi G-Spot piloté par Giangiacomo Serena di Lapigio, Fraser Yacht avec Pierrik Devic à la barre, ainsi que Moonlight II de Graeme Peterson. Plusieurs formations étrangères, habituées des eaux de la Principauté, complètent ce beau plateau.

Au-delà du classement de cette série hivernale, les équipages préparent activement la 42ème édition de la Primo Cup du Trophée UBS, programmée du 5 au 8 mars 2026. Cette épreuve emblématique, créée par le Prince Albert II il y a quarante ans, constitue traditionnellement le rendez-vous inaugural du calendrier méditerranéen en monotypie.

Après un briefing des skippers ce vendredi matin (10h), le premier départ sera donné à midi. Les manches se poursuivront samedi et dimanche avec un premier signal quotidien prévu à 11h. L’an passé, vingt manches avaient pu se dérouler, témoignant des conditions météorologiques favorables dont bénéficie le territoire monégasque au cours de l’hiver.