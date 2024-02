Monaco Sportsboat Winter Series (Act III) : Jérémy Moutout et Piccinina triomphent

Piccinina a mené la danse tout au long de la course (Photo © Mesi)

Les Monégasques, avec en chef de file Stefano Roberti à la barre et Jérémy Moutout dans l’équipage, ont remporté deux manches et terminé quatrième de la dernière.

Après sa performance réalisée au championnat du monde ILCA 7 en Australie, Jérémy Moutout, en pleine préparation pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a ainsi tenu à maintenir le rythme à l’occasion de cette épreuve.

Au classement provisoire, les Italiens de Petite Terrible – Adra Ferries accrochent la deuxième place, juste devant Samuel Poons sur Charisma V.

Pierrik Devic (Raph Seven Yacht) et Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot), tous deux sociétaires du Yacht Club de Monaco, ont terminé respectivement quatrième et cinquième.

Une dernière manche passionnante lors de la Primo Cup Trophée UBS

En Corinthien, les Suisses de Jerry n’ont jamais lâché leur emprise offensive et s’emparent aisément de la première place devant les Irlandais de Wildcard et l’équipage de Juliette.

Le Monégasque Cesare Gabasio sur TinnJ70 s’est lui classé quatrième et en profite pour conserver la tête du championnat en Corinthien après 14 manches. Au classement général, Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) est toujours en haut du tableau.

Le quatrième et dernier acte des Monaco Sportboat Winter Series se tiendra le week-end de la 40e Primo Cup Trophée UBS du 7 au 10 mars.

L’épreuve rassemblera cette année près de 70 équipages, 300 régatiers répartis en J/70, Smeralda 888, Longtze Premier, RS 21 et Cape 31.